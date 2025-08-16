Ký kết tuyên truyền phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn

Tại buổi làm việc về công tác phối hợp tuyên truyền phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn

Để góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) về tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế và Tập đoàn Quế Lâm đã có buổi làm viêc, ký kết biên bản hợp tác phối hợp tuyên truyền phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn.

Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền kịp thời mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, trọng tâm là chăn nuôi hữu cơ tuần hoàn, phân bón hữu cơ vi sinh, trồng trọt hữu cơ.

Phổ biến các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, thành tựu của Tập đoàn Quế Lâm và các doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nông, các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn. Đẩy mạnh thông tin về việc thực hiện đề án, thành tựu, mô hình nhằm xây dựng các đề án, hoàn thiện các cơ sở pháp lý vì một nền nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn. Phối hợp tuyên truyền các thành quả, thành tựu của Tập đoàn Quế Lâm về phân bón hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học, chế phẩm vi sinh, quy trình chăn nuôi lợn an toàn sinh học theo hướng hữu cơ, quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ vào sản xuất...

Tại buổi làm việc, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cùng Tập đoàn Quế Lâm đã trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất ký kết biên bản hợp tác đồng hành phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn theo chuỗi giá trị Quế Lâm tại TP. Huế giai đoạn 2025 - 2030.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cùng Tập đoàn Quế Lâm ký kết biên bản hợp tác đồng hành phát triển kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn

Ông Hoàng Đăng Khoa, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đánh giá cao những thành tựu, đóng góp của Tập đoàn Quế Lâm cũng như cá nhân ông Nguyễn Hồng Lam đối với ngành nông nghiệp, góp phần quan trọng vào xây dựng một nền nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn hướng tới việc tạo ra một hệ thống nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, giảm thiểu chất thải và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.

Việc thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn với cách làm mới, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm sẽ góp phần vào việc nâng cao, trang bị kiến thức cho người nông dân; từ đó, giúp gắn kết giữa “3 nhà”: Nhà nông, nhà doanh nghiệp và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm cho rằng, làm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn quan trọng là xây dựng niềm tin, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế bền vững mà còn tạo việc làm, sinh kế cho người dân; đồng thời, góp phần thay đổi nhận thức của người dân, nông dân và người tiêu dùng. Do vậy, việc hợp tác tuyên truyền không chỉ có những bài viết mang thiết thực, dễ nhớ mà còn có những thông tin mang tính chiều sâu.

Hiện nay, Tập đoàn Quế Lâm đã ký kết hợp tác với hàng chục các tỉnh, thành, xây dựng hàng trăm mô hình liên kết với các địa phương và hộ nông dân để trồng trọt, chăn nuôi và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho nông dân. Riêng tại TP. Huế, hơn 15 năm qua, Quế Lâm đã đầu tư 1 nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, 1 tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F tại phường Phong Điền, 3 công ty trực thuộc Tập đoàn để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ, cùng với các hợp tác xã và hàng trăm hộ nông dân liên kết sản xuất nông sản hữu cơ và chăn nuôi an toàn sinh học tại các địa phương.