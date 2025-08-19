Tăng cường phối hợp tuyên truyền quảng bá hình ảnh và con người Thủy Xuân

Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế ký kết phối hợp tuyên truyền với Đảng ủy, UBND phường Thủy Xuân

Nội dung làm việc tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Công tác phát hành, phối hợp tuyên truyền quảng bá hình ảnh và con người, tiềm năng lợi thế của vùng đất Thủy Xuân đến với bạn đọc.

Với mục đích tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng nền tảng thông tin hai chiều giữa người dân và đảng bộ, chính quyền sở tại, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã và đang đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền với nhiều thể loại báo chí từ báo in, phát thanh, truyền hình, báo chí đa phương tiện khác nhằm thông tin đến bạn đọc.

Hình ảnh tại buổi làm việc

Ông Hoàng Đăng Khoa, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế chia sẻ: Truyền thông chính sách là nhiệm vụ quan trọng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế. Để thông tin thêm đa dạng và có định hướng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đề xuất địa phương cùng phối hợp, hợp tác truyền thông thông qua các chuyên trang, chuyên mục, các bản tin, chương trình thời sự hay thông tin trên hệ thống sóng phát thanh, thể hiện cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân; xây dựng cơ chế phối hợp giữa hai đơn vị nhằm định hướng và cung cấp thông tin kịp thời đến bạn đọc.

Đồng thời, để thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trį và Công văn 1811 ngày 06/01/2023, công văn 5393 ngày 24/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về việc tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đề xuất Đảng ủy phường Thủy Xuân đặt mua Báo Huế ngày nay cho Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành Đảng bộ và mỗi bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, đảng viên 30, 40 năm tuổi Đảng… một tờ Báo Huế ngày nay.

Phát biểu tại buổi làm việc ông Đặng Phước Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủy Xuân thống nhất triển khai hiệu quả việc phát hành báo theo tinh thần Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và các công văn của Ban Thường vụ Thành ủy Huế. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong thông tin, tuyên truyền để hình ảnh vùng đất con người Thủy Xuân chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và của Đảng bộ, UBND phường đến được gần hơn với người dân.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã ký kết phối hợp thông tin tuyên truyền về hình ảnh Thủy Xuân trên các sản phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế.