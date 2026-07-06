Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Tư duy thay đổi

So với các đô thị trung tâm trong cả nước thì phường Đồng Hới rất ít nhà chung cư cao tầng. Điều này được lý giải là do quỹ đất đô thị dồi dào và quy mô dân số còn nhỏ cho nên người dân lựa chọn đất nền để làm nhà ở. Mặt khác, đô thị biển này cũng không có nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất lớn thu hút đông công nhân cho nên nhu cầu ở chung cư hoặc nhà cho thuê cao tầng cũng không cao. Từ ngày 1/7/2025, với việc tỉnh Quảng Trị mới được thành lập trong không gian phát triển rộng lớn và quy mô nền kinh tế được nâng lên, nhu cầu nhà ở chung cư bắt đầu tăng dần. Từ đó, một loạt dự án nhà ở xã hội được chấp thuận đầu tư và xây dựng với tiến độ khá nhanh.

Từ ngày 1/7/2025, với việc tỉnh Quảng Trị mới được thành lập trong không gian phát triển rộng lớn và quy mô nền kinh tế được nâng lên, nhu cầu nhà ở chung cư bắt đầu tăng dần. Từ đó, một loạt dự án nhà ở xã hội được chấp thuận đầu tư và xây dựng với tiến độ khá nhanh.

Theo Sở Xây dựng, toàn tỉnh hiện có 13 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với quy mô 6.524 căn. Đến cuối tháng 6, có 3 dự án hoàn thành với 574 căn hộ; 4 dự án đang trong quá trình xây dựng với 1.869 căn hộ; 6 dự án còn lại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và sẽ khởi công những tháng cuối năm 2026 với 5.229 căn. Bán đảo Bảo Ninh, phường Đồng Hới là nơi có bất động sản nghỉ dưỡng, chung cư cao cấp và nhà ở xã hội sôi động nhất tỉnh Quảng Trị. Tại đây, dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 2 khởi công ngày 9/7/2025 đã hoàn thành tòa T1, chủ đầu tư được phép mở bán 120 căn hộ của tòa nhà này. Nhà thầu cũng tập trung nhân lực thi công bảo đảm tiến độ các tòa T2, T3 để bàn giao nhà cho các hộ dân vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 1 cũng đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện, đủ điều kiện thực hiện thủ tục mua bán nhà ở xã hội.

Cũng tại trung tâm phường Đồng Hới, dự án khu nhà ở xã hội tây bắc đường Lê Lợi với quy mô 560 căn, khởi công xây dựng vào tháng 12/2025 hiện đang được thi công “3 ca 4 kíp” cho nên tiến độ được đẩy khá nhanh. Sở Xây dựng cho phép chủ đầu tư thực hiện các thủ tục bán căn hộ cho khách hàng, mức giá từ 680 triệu đồng đến 1,4 tỷ đồng/căn, tùy theo diện tích. Người mua nhà phải có tối thiểu 30% vốn, 70% còn lại được vay tại các ngân hàng theo chính sách ưu đãi của Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội.

Anh Nguyễn Sáng, viên chức đang làm việc tại phường Đồng Hới chia sẻ, sau những lần tìm kiếm, anh lựa chọn việc mua nhà ở xã hội tại Bảo Ninh để ổn định cuộc sống. Do đăng ký từ sớm với chủ đầu tư cho nên mức giá cũng vừa phải và nhu cầu về diện tích, tầng cao của căn hộ cũng được đáp ứng theo mong muốn của bản thân. Còn chị Phạm Thị Diệu trú tại xã Lệ Thủy cho biết, do con trai chị vừa thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh đặt tại phường Đồng Hới cho nên gia đình quyết định mua một căn nhà ở xã hội để cháu có điều kiện ăn ở thuận lợi và cũng là nơi sinh hoạt cho gia đình về sau. Chia sẻ của người phụ nữ này cho thấy tập quán, thói quen về nhà ở theo dạng truyền thống của người dân Quảng Trị đang dần thay đổi. Thay vì tìm mua đất nền làm nhà cho con như trước đây thì nay nhiều bố mẹ mua nhà ở xã hội để đỡ vất vả trong việc tìm kiếm thông tin, thủ tục mua bán đất đai.

Ưu tiên dự án nhà ở xã hội

Ngày 12/1/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính cùng các ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Chính phủ giao.

Để bảo đảm tiến độ các dự án, đơn vị phối hợp các sở và địa phương liên quan đẩy nhanh thủ tục thẩm định thiết kế, cấp giấy phép xây dựng; tập trung giải quyết các thủ tục về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho các chủ đầu tư đối với các dự án nhà ở xã hội. Ưu tiên đưa các dự án này vào nhóm “luồng xanh” trong thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời cắt giảm tối thiểu 50% thời gian xử lý hồ sơ thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan khác. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Văn Đức Lợi

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Văn Đức Lợi cho biết, để bảo đảm tiến độ các dự án, đơn vị phối hợp các sở và địa phương liên quan đẩy nhanh thủ tục thẩm định thiết kế, cấp giấy phép xây dựng; tập trung giải quyết các thủ tục về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho các chủ đầu tư đối với các dự án nhà ở xã hội. Ưu tiên đưa các dự án này vào nhóm “luồng xanh” trong thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời cắt giảm tối thiểu 50% thời gian xử lý hồ sơ thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan khác.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán theo quy định của pháp luật. Các chủ đầu tư công khai thông tin về dự án, tối thiểu 30 ngày trước khi nhận hồ sơ.

Cuối tháng 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa 9 đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, thúc đẩy đô thị hóa và bảo đảm an sinh xã hội. Theo nghị quyết, đến năm 2030, Quảng Trị phấn đấu phát triển khoảng 178.401 căn nhà ở; nâng diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh lên 35,3m2/người, trong đó khu vực đô thị đạt 37,5m2/người và nông thôn đạt 33,9m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 12m2/người. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ phát triển hơn 1,35 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội, tương ứng khoảng 24.627 căn dành cho công nhân, người thu nhập thấp, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách.

Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang, việc sớm ban hành Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 là bước chuyển đáng kể trong bối cảnh giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh mới xây dựng được 574 căn nhà ở xã hội, đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch đề ra.

Tỉnh Quảng Trị sẽ huy động hơn 235.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở, trong đó nguồn vốn ngân sách khoảng 894 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo. Phần lớn nguồn vốn còn lại sẽ được huy động từ khu vực ngoài ngân sách nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Song song với đó, tỉnh chuẩn bị 3.628ha đất để triển khai các dự án phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021-2030.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú, việc triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội nhằm tạo điều kiện cho những người có thu nhập thấp, khó khăn, yếu thế có cơ hội tiếp cận mua nhà ở với giá cả hợp lý, phù hợp với nguồn thu nhập của người lao động, bảo đảm công bằng, an sinh xã hội.

https://nhandan.vn/hien-thuc-hoa-muc-tieu-phat-trien-nha-o-xa-hoi-post973988.html