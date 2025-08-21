Huế là một trong ba địa phương được chọn là điểm cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật “Thời cơ vàng”

Một hoạt cảnh của chương trình trong đêm tổng duyệt

Chương trình “Thời cơ vàng” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Thành ủy - UBND TP. Hà Nội, TP. Huế và TP. Hồ Chí Minh thực hiện. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Chương trình sẽ diễn ra tại 3 điểm cầu: Cột cờ Hà Nội - một trong những biểu tượng cho tinh thần độc lập dân tộc; Quảng trường Ngọ Môn, Huế - nơi kết nối quá khứ và hiện tại; Bến Nhà Rồng, TP. Hồ Chí Minh - nơi hành trình của Bác Hồ bắt đầu, truyền cảm hứng cho hôm nay.

Chương trình “Thời cơ vàng” sẽ đưa khán giả qua ba chương.

Chương 1: “Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ”, người xem như được trở về những ngày tháng Tám lịch sử, cảm nhận không khí sục sôi khi cả dân tộc đứng lên.

Chương 2: “Kiên quyết không ngừng thế tấn công”, khán giả sẽ được dẫn dắt qua 80 năm lịch sử, từ 9 năm làm một Điện Biên, mùa Xuân lịch sử thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới rực rỡ.

Chương 3: “Nhất định thành công”, khán giả sẽ thấy một Việt Nam của ngày hôm nay, đứng trước “Thời cơ vàng” mới - một kỷ nguyên của phát triển, thịnh vượng, hùng cường.

Tại chương trình cầu truyền hình “Thời cơ vàng”, khán giả sẽ được theo dõi những thực cảnh lịch sử được dàn dựng công phu, như thể đang có mặt tại Thủ đô kháng chiến Tân Trào, hay giữa những ngả đường sục sôi của Hà Nội, Huế, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Chương trình được thực hiện trước Ngọ Môn, người xem sẽ thấy di tích trăm năm như được thổi hồn mới, với hiệu ứng 3D Mapping và ánh sáng khiến quá khứ và hiện tại hòa quyện (ảnh trong đêm tổng duyệt)

Đáng chú ý, tại Cột cờ Hà Nội, lần đầu tiên xuất hiện sân khấu đa chiều, nơi hệ thống màn LED sẽ mang lại diện mạo mới cho các công trình kiến trúc cổ kính.

Ở Quảng trường Ngọ Môn, Huế, người xem sẽ thấy di tích trăm năm như được thổi hồn mới, với hiệu ứng 3D Mapping và ánh sáng khiến quá khứ và hiện tại hòa quyện.

Còn tại Bến Nhà Rồng, TP. Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ cảm nhận sự giao thoa giữa nét trầm mặc của lịch sử và nhịp sống trẻ trung của thành phố mang tên Bác.

Chương trình “Thời cơ vàng” sẽ cùng khán giả sống lại những thời khắc lịch sử, cảm nhận tinh thần “Thời cơ phải do con người tạo ra” và tiếp nối khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Chương trình có thời lượng 100 phút, diễn ra vào 20 giờ 10, tối 22/8/2025 và được phát sóng trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và nền tảng số quốc gia VTVgo.