  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 07/11/2025 07:28

Hôm nay Quốc hội thảo luận về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia

HNN - Theo kế hoạch, hôm nay, Quốc hội sẽ làm việc về 4 dự án luật và việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Cắt giảm thủ tục, nâng chất lượng quy hoạch, hướng đến đô thị đáng sốngBế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIIHôm nay, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về 6 dự thảo luật

 Quốc hội làm việc tại nghị trường. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, sáng nay, 7/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 2 nội dung: dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 nội dung: dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Sau đó Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật An ninh mạng, dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa:
Quốc hộithảo luậnđiều chỉnhQuy hoạch tổng thể quốc gia
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá xăng giảm, giá dầu tăng

Bắt đầu từ 15h ngày 6/11, Bộ Công Thương - Tài chính tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 7 ngày/lần. Theo đó kỳ điều chỉnh này, giá xăng giảm nhưng giá dầu lại tăng so với 7 ngày trước.

Giá xăng giảm, giá dầu tăng
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV:
Cần cơ chế bảo vệ giám định viên, minh bạch hóa tài sản và khẳng định vị thế y học Việt Nam

Sáng 5/11, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở tổ về bốn dự án luật: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Cần cơ chế bảo vệ giám định viên, minh bạch hóa tài sản và khẳng định vị thế y học Việt Nam
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV:
Phân quyền đi đôi trách nhiệm, củng cố niềm tin vào Nhà nước pháp quyền

Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã có những góp ý tâm huyết hướng tới mục tiêu chung: Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng phải thật sự là kim chỉ nam cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới - nơi “pháp quyền được hoàn thiện, quản trị quốc gia vì dân và niềm tin nhân dân là nền tảng”.

Phân quyền đi đôi trách nhiệm, củng cố niềm tin vào Nhà nước pháp quyền

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top