Cắt giảm thủ tục, nâng chất lượng quy hoạch, hướng đến đô thị đáng sống

Đại biểu Nguyễn Hải Nam cho rằng cần quản lý tài nguyên chặt chẽ. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Ngày 6/11, trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các ĐBQH thảo luận tại tổ liên quan đến nhiều dự án luật quan trọng. Đoàn ĐBQH TP. Huế thảo luận tại tổ 6, cùng các đoàn Đồng Nai và Lạng Sơn.

Quản lý tài nguyên chặt chẽ, tránh trồng chéo pháp lý

Đại biểu Nguyễn Hải Nam (Đoàn ĐBQH TP. Huế) cho rằng, khi bàn đến sửa đổi Luật Xây dựng, không thể tách rời mối quan hệ giữa quy hoạch, kiến trúc và thể chế hành chính.

Theo ông Nam, sự chồng chéo giữa Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Đất đai… đang khiến quá trình quản lý và triển khai các dự án đô thị trở nên phức tạp, tốn kém thời gian. Đại biểu Nguyễn Hải Nam đề nghị trong quá trình sửa đổi, cần thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ là “cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết nhưng nâng chất lượng quản lý, đặc biệt trong chỉnh trang và quy hoạch đô thị”.

“Thực tế mới là thước đo cải cách thể chế. Làm sao để thành phố không tắc đường, không ngập lụt, trường học gần khu dân cư, dịch vụ y tế thuận tiện, đó mới là chất lượng quy hoạch đáng sống”, ông Nam nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị tăng cường hậu kiểm thay vì tiền kiểm, xác lập rõ trách nhiệm giữa các cấp, tránh tình trạng “chạy vòng quanh” trong quản lý và thực thi luật.

Liên quan Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Hải Nam cho rằng, cần thống nhất quản lý thông tin, dữ liệu địa chất và phân biệt rõ giữa điều tra cơ bản và hoạt động khai thác. Ông Nam nêu thực tế: Doanh nghiệp hiện gặp nhiều khó khăn khi xin cấp phép khai thác do phải thực hiện hàng loạt thủ tục pháp lý phức tạp, từ đền bù, tái định cư đến phê duyệt đóng cửa mỏ. Ông Nam lưu ý: “Nếu không kiểm soát tốt, khai thác khoáng sản sẽ gây thất thoát tài nguyên, sạt lở, ô nhiễm nguồn nước, làm biến dạng cảnh quan và tăng nguy cơ tai nạn lao động”.

Từ thực tế ở Úc, ông cho rằng Việt Nam cần học tập quy trình phục hồi môi trường sau khai thác mỏ, trồng cây, hoàn nguyên đất, trả lại không gian tự nhiên. Nguồn thu từ khoáng sản, theo ông, phải được quản lý minh bạch, ưu tiên đầu tư trở lại cho hạ tầng và sinh kế người dân vùng khai thác. Ông Nguyễn Hải Nam cũng đề nghị quy định chặt chẽ hơn về khai thác cát biển, gắn với quy hoạch không gian biển quốc gia và chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu, để ngành địa chất thực sự trở thành lĩnh vực khoa học - công nghệ mũi nhọn, phục vụ phát triển bền vững.

Cần ban điều phối quốc gia về nông nghiệp hữu cơ

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Huế góp ý về nhóm luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đặc biệt là Luật Nông nghiệp hữu cơ và an toàn sinh học.

Bà Sửu cho rằng đây là “nút giao pháp lý” của ba trụ cột: Nông nghiệp - môi trường - sinh học, bởi nó liên quan mật thiết đến ít nhất 7 trong 15 luật hiện hành như: Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học, Luật Thủy sản… “Các luật này nếu không được phối hợp đồng bộ sẽ dẫn đến chồng chéo thẩm quyền, mâu thuẫn tiêu chuẩn và bất cập trong chứng nhận sản phẩm hữu cơ”, bà nói.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu đề nghị: Thành lập Ban điều phối quốc gia về nông nghiệp hữu cơ và sinh học, làm đầu mối điều hành, đảm bảo thống nhất trong quản lý và triển khai trên toàn quốc. Chuẩn hóa hệ thống tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia (TCVN 11041), coi đây là căn cứ pháp lý bắt buộc trong chứng nhận sản xuất và kinh doanh sản phẩm hữu cơ. Xây dựng cơ chế giám sát, truy xuất nguồn gốc sản phẩm có tính công nhận quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập sâu, toàn diện.

“Đây chính là nền tảng cho một nền nông nghiệp xanh, thân thiện môi trường và an toàn sinh học - hướng phát triển tất yếu của tương lai”, đại biểu Nguyễn Thị Sửu nhấn mạnh.