  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 06/11/2025 09:21

Hôm nay, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về 6 dự thảo luật

Hôm nay, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ cả ngày về 6 dự thảo luật, trong đó có 5 dự thảo luật sửa đổi bổ sung và một dự thảo luật mới là Luật Chuyển đổi số.

Cần cơ chế bảo vệ giám định viên, minh bạch hóa tài sản và khẳng định vị thế y học Việt NamPhân quyền đi đôi trách nhiệm, củng cố niềm tin vào Nhà nước pháp quyềnQuốc hội khóa XV: Đề xuất nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) 

Theo lịch làm việc của Quốc hội, hôm nay, 6/11, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về 6 dự thảo luật.

Cụ thể, trong buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về 3 dự án luật: Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về dự án Luật Chuyển đổi số; dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Trong đó, Luật Chuyển đổi spố là dự án luật mới. Việc xây dựng Luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hệ thống pháp lý liên ngành về chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực; điều chỉnh mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia các hoạt động trên môi trường số; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện; tăng cường hợp tác quốc tế và hội nhập.

Theo bản dự thảo công bố hồi tháng 10, Luật Chuyển đổi số dự kiến gồm 8 chương với 79 điều, quy định chung về chuyển đổi số, bao gồm hạ tầng cho chuyển đổi số; chuyển đổi số hoạt động các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và chính phủ số; kinh tế số, xã hội số và các biện pháp bảo đảm chuyển đổi số./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa:
đại biểuQuốc hộithảo luậndự thảo luật
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV:
Cần cơ chế bảo vệ giám định viên, minh bạch hóa tài sản và khẳng định vị thế y học Việt Nam

Sáng 5/11, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở tổ về bốn dự án luật: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Cần cơ chế bảo vệ giám định viên, minh bạch hóa tài sản và khẳng định vị thế y học Việt Nam
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV:
Phân quyền đi đôi trách nhiệm, củng cố niềm tin vào Nhà nước pháp quyền

Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã có những góp ý tâm huyết hướng tới mục tiêu chung: Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng phải thật sự là kim chỉ nam cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới - nơi “pháp quyền được hoàn thiện, quản trị quốc gia vì dân và niềm tin nhân dân là nền tảng”.

Phân quyền đi đôi trách nhiệm, củng cố niềm tin vào Nhà nước pháp quyền
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV:
Làm rõ trách nhiệm, nâng hiệu quả quản lý Nhà nước

Ngày 3/11, trong khuôn khổ Chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Thống kê, Luật Giá và Luật Thương mại điện tử.

Làm rõ trách nhiệm, nâng hiệu quả quản lý Nhà nước

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top