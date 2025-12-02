Thêm container các loại bánh Huế lên đường sang Hoa Kỳ

Các đại biểu và tập thể Hue One Food chụp ảnh tại lễ xuất xưởng container thứ 2 xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Đây là lô hàng thứ 2 trong năm 2025 nằm trong hành trình đưa đặc sản Huế chinh phục thị trường quốc tế, khẳng định nỗ lực của doanh nghiệp (DN) địa phương trong việc chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn FDA và yêu cầu khắt khe của hệ thống phân phối tại Mỹ.

Lô hàng lần này gồm các mặt hàng chủ lực như bánh lọc, bánh nậm, bánh ít, bánh ít lá gai đều đã hoàn thiện bao bì, tem nhãn, truy xuất nguồn gốc, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế. Sau khi thông quan, số hàng sẽ được phân phối thí điểm tại các chuỗi siêu thị dành cho cộng đồng người Việt và từng bước mở rộng vào hệ thống bán lẻ bản địa.

Ông Trần Văn Mỹ – Chủ tịch Hiệp hội DN Huế cho biết, việc Hue One Food liên tục hoàn thiện quy trình, tái cấu trúc sản xuất và mạnh dạn đầu tư công nghệ đã tạo nên bước chuyển căn bản. “Để một sản phẩm truyền thống vượt qua được các vòng kiểm định kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh của thị trường Mỹ là điều không đơn giản. Đội ngũ trẻ của công ty đã làm được điều mà trước đây rất nhiều DN địa phương còn e ngại”, ông Mỹ nói.

Các đại biểu tham quan quy trình đóng gói tại nhà máy Hue One Food

Ông Trần Văn Mỹ cũng nhấn mạnh tinh thần “dám nghĩ – dám làm” của ban lãnh đạo trẻ công ty từ việc thiết kế lại dây chuyền, chuẩn hóa mẫu mã, cập nhật quy chuẩn xuất khẩu, đến chủ động cải tiến thiết bị và cơ cấu bộ máy, đội ngũ nhân sự. “Điều quan trọng không chỉ là lô hàng thứ 2 được xuất đi, mà là tư duy làm ăn bài bản, kiên trì, không bỏ cuộc trước những yêu cầu kỹ thuật rất khắt khe. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy DN Huế hoàn toàn có thể bước ra thị trường lớn nếu có chiến lược hợp lý”, ông nói.

Theo đại diện Hue One Food, DN đang tiếp tục mở rộng công suất, duy trì xuất khẩu ổn định sang thị trường Mỹ và một số thị trường tiềm năng khác.

Lễ xuất xưởng lần này không chỉ đánh dấu thêm một bước tiến của Hue One Food, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh “Mang Huế về nhà” – đưa tinh hoa ẩm thực Cố đô đến với bạn bè 5 châu.