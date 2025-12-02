  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 04/12/2025 13:05

Thêm container các loại bánh Huế lên đường sang Hoa Kỳ

HNN.VN - Sáng 4/12, tại nhà máy sản xuất Hue One Food (số 1 Nguyễn Văn Tuyết, phường Thuận An, TP. Huế), Công ty cổ phần Hue One Food tổ chức lễ xuất xưởng container 40 feet – khoảng 19 tấn các sản phẩm bánh Huế truyền thống xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ theo đường chính ngạch.

Doanh nghiệp Việt bứt phá cùng MB Economic Insights“Hộ chiếu vàng” cho doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu - Bài 3: Chính sách đột phá, doanh nghiệp vươn xaĐể doanh nghiệp Huế vươn tầm

Các đại biểu và tập thể Hue One Food chụp ảnh tại lễ xuất xưởng container thứ 2 xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ 

Đây là lô hàng thứ 2 trong năm 2025 nằm trong hành trình đưa đặc sản Huế chinh phục thị trường quốc tế, khẳng định nỗ lực của doanh nghiệp (DN) địa phương trong việc chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn FDA và yêu cầu khắt khe của hệ thống phân phối tại Mỹ.

Lô hàng lần này gồm các mặt hàng chủ lực như bánh lọc, bánh nậm, bánh ít, bánh ít lá gai đều đã hoàn thiện bao bì, tem nhãn, truy xuất nguồn gốc, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế. Sau khi thông quan, số hàng sẽ được phân phối thí điểm tại các chuỗi siêu thị dành cho cộng đồng người Việt và từng bước mở rộng vào hệ thống bán lẻ bản địa.

Ông Trần Văn Mỹ – Chủ tịch Hiệp hội DN Huế cho biết, việc Hue One Food liên tục hoàn thiện quy trình, tái cấu trúc sản xuất và mạnh dạn đầu tư công nghệ đã tạo nên bước chuyển căn bản. “Để một sản phẩm truyền thống vượt qua được các vòng kiểm định kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh của thị trường Mỹ là điều không đơn giản. Đội ngũ trẻ của công ty đã làm được điều mà trước đây rất nhiều DN địa phương còn e ngại”, ông Mỹ nói.

Các đại biểu tham quan quy trình đóng gói tại nhà máy Hue One Food

Ông Trần Văn Mỹ cũng nhấn mạnh tinh thần “dám nghĩ – dám làm” của ban lãnh đạo trẻ công ty từ việc thiết kế lại dây chuyền, chuẩn hóa mẫu mã, cập nhật quy chuẩn xuất khẩu, đến chủ động cải tiến thiết bị và cơ cấu bộ máy, đội ngũ nhân sự. “Điều quan trọng không chỉ là lô hàng thứ 2 được xuất đi, mà là tư duy làm ăn bài bản, kiên trì, không bỏ cuộc trước những yêu cầu kỹ thuật rất khắt khe. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy DN Huế hoàn toàn có thể bước ra thị trường lớn nếu có chiến lược hợp lý”, ông nói.

Theo đại diện Hue One Food, DN đang tiếp tục mở rộng công suất, duy trì xuất khẩu ổn định sang thị trường Mỹ và một số thị trường tiềm năng khác.

Lễ xuất xưởng lần này không chỉ đánh dấu thêm một bước tiến của Hue One Food, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh “Mang Huế về nhà” – đưa tinh hoa ẩm thực Cố đô đến với bạn bè 5 châu.

Tin, ảnh: HẢI THUẬN
 Từ khóa:
Hue One Foodxuất xưởngbánhHoa Kỳ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Huế tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu

Chiều 2/12, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh có buổi tiếp và làm việc với Tổ chức ISET (Hoa Kỳ) do ông Michael Michael Szönyi, Giám đốc Liên minh Khả năng Chống chịu với biến đổi khí hậu (BĐKH), Quỹ Z Zurich và bà Karen Mac Clune, Giám đốc điều hành ISET tại Hoa Kỳ làm trưởng đoàn.

Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Huế tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu
Việt Nam, Hoa Kỳ tiếp tục vòng đàm phán kỹ thuật Hiệp định Thương mại đối ứng

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, từ ngày 12-14/11, tại Washington, D.C, Hoa Kỳ, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ và Trưởng Đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, vòng đàm phán cấp kỹ thuật Hiệp định Thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục được triển khai theo kế hoạch, nỗ lực hướng tới những kết quả tích cực.

Việt Nam, Hoa Kỳ tiếp tục vòng đàm phán kỹ thuật Hiệp định Thương mại đối ứng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top