Mở hướng hợp tác đầu tư giữa TP. Huế và Tập đoàn Sun Group

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị của thành phố giới thiệu một số địa điểm có tiềm năng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch, trong đó có các khu vực ven biển để Sun Group tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư. Thông tin về vị trí, điều kiện kết nối và định hướng phát triển của từng khu vực được trao đổi nhằm giúp Tập đoàn có cơ sở lựa chọn địa điểm để tiếp tục khảo sát.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế giới thiệu tiềm năng phát huy giá trị các không gian di sản như Hổ Quyền, điện Kiến Trung, Cung An Định và Trấn Bình Đài. Một số ý tưởng được gợi mở gồm ứng dụng công nghệ chiếu sáng, tổ chức chương trình trình diễn, bố trí không gian giới thiệu, trưng bày và phát triển dịch vụ trải nghiệm phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa của từng địa điểm. Việc nghiên cứu sản phẩm mới sẽ tạo thêm cách tiếp cận di sản cho người dân và trải nghiệm cho du khách.

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh, Huế có không gian phát triển, cảnh quan thiên nhiên cùng bề dày lịch sử, văn hóa. Thành phố cần phát huy những lợi thế của địa phương để xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, mang nét riêng của Huế và đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của du khách.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh gợi mở những đề xuất để Sun Group nghiên cứu đầu tư.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, liên kết Huế với Đà Nẵng và Quảng Trị sẽ góp phần hình thành trục du lịch di sản đặc sắc của miền Trung. Liên kết vùng cần được cụ thể hóa bằng các tuyến, điểm và sản phẩm du lịch kết nối thế mạnh của từng địa phương, để du khách có thể khám phá nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình. Trong đó, Huế phát huy lợi thế về di sản, cảnh quan và văn hóa; đồng thời tăng cường hợp tác với các địa phương lân cận để mở rộng thị trường, thu hút du khách và kéo dài thời gian lưu trú.

Đối với sông Hương, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sun Group quan tâm nghiên cứu tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ trên mặt nước, dọc hai bên bờ và tại những điểm kết nối với Kinh thành Huế, các di tích. Thành phố đang quan tâm định hướng hệ thống bến thuyền, hoạt động du lịch và vui chơi giải trí trên sông vào ban ngày, ban đêm. Chủ tịch UBND thành phố gợi mở Tập đoàn khảo sát các ý tưởng về dịch vụ trên sông, không gian ven sông và ứng dụng công nghệ ánh sáng phù hợp; qua đó phát huy vẻ đẹp của sông Hương, tạo thêm sản phẩm để du khách trải nghiệm và lưu trú lâu hơn tại Huế.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá Sun Group là nhà đầu tư lớn, có kinh nghiệm phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn Tập đoàn nghiên cứu những thế mạnh, địa điểm được giới thiệu, từ đó đề xuất các ý tưởng phù hợp với định hướng phát triển của Huế.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung, chia sẻ những đánh giá ban đầu về cảnh quan, di sản và tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch của thành phố, trong đó có khu vực Chân Mây - Lăng Cô.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Huế có điều kiện để hình thành thêm các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách. Sun Group sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin, khảo sát thực địa tại những địa điểm được giới thiệu để có cơ sở đề xuất hướng nghiên cứu đầu tư trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục cung cấp thông tin, phối hợp với Sun Group trong quá trình tìm hiểu và khảo sát thực địa. Sau bước khảo sát, thành phố và Tập đoàn Sun Group sẽ có buổi làm việc tiếp theo để trao đổi cụ thể hơn về những địa điểm, ý tưởng mà Sun Group quan tâm nghiên cứu.