  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 16/11/2025 14:07

Điều chỉnh bổ sung danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2491/QĐ-TTg về việc điều chỉnh bổ sung danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, địa phương để thực hiện thu hồi vốn ứng trước theo quy định tại Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22/6/2023 của Quốc hội.

Hỗ trợ 2.524 tỷ đồng cho 15 địa phương khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025Bố trí nguồn lực, xây dựng nông thôn mới bền vữngNâng cấp Quốc lộ 49F để phục vụ vận chuyển hàng hóa

Thi công dự án tuyến đường cao tốc Truyên Quang – Phú Thọ. Ảnh tư liệu (minh họa): Dương Giang/TTXVN 

Cụ thể, Phó Thủ tướng điều chỉnh, giao bổ sung danh mục dự án và mức vốn từ nguồn điều chỉnh giảm trong nội bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Xây dựng và tỉnh Phú Thọ (25 dự án: Dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (Giai đoạn 1) (Bộ Xây dựng); Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư cho các hộ vùng sạt lở, vùng xung yếu của rừng phòng hộ và hộ di cư tự do tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn; Cải tạo, nâng cấp đường vùng chậm lũ đoạn thị trấn Thanh Sơn - Bến Ngọc - La Phù; Tu bổ, nâng cấp đê tả, đê hữu ngòi Me huyện Cẩm khê; Xử lý sạt lở bờ sông đoạn K0-K10 đê tả Đà và đê tả hữu ngòi Lạt thuộc các xã Lương Nha, Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ)...

Chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Phú Thọ căn cứ danh mục dự án được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 trong nội bộ theo thẩm quyền để bổ sung vốn cho các dự án được bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và tổ chức triển khai, đảm bảo giải ngân toàn bộ số vốn đã được giao trong năm 2025.

Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật; chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, xin cho.

Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thời hạn báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân

Quyết định nêu rõ, thời hạn báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

Báo cáo việc thông báo hoặc quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc về Bộ Tài chính trong 03 ngày làm việc.

Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa:
kế hoạchđầu tư côngtrung hạnvốnngân sách Trung ương
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thúc đẩy kế hoạch hòa bình ở Gaza

Theo truyền thông Israel, Kế hoạch ổn định Gaza của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến chia khu vực này thành hai phần.

Thúc đẩy kế hoạch hòa bình ở Gaza
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công (ĐTC) trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 góp phần thúc đẩy tỷ lệ giải ngân ĐTC của thành phố Huế, tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn
Giải ngân vốn đầu tư công: Chỉ đạt 51,7% kế hoạch, nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số giải ngân vốn đầu tư công thực tế từ đầu năm đến hết ngày 23/10/2025 là 464.828 tỷ đồng, mới đạt 51,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết gây ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân nguồn vốn này.

Giải ngân vốn đầu tư công Chỉ đạt 51,7 kế hoạch, nhiều vướng mắc cần tháo gỡ
Điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp

Chiều 8/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị giao ban giữa học kỳ năm học 2025 - 2026 với các cơ sở giáo dục đào tạo để đánh giá công tác phòng chống, khắc phục lũ, lụt trong toàn ngành và triển khai các nhiệm vụ công tác học kỳ I.

Điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top