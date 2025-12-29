Công bố đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch sân gôn

Ông Nguyễn Đức Việt, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Lại Bằng mong muốn chính quyền địa phương thực hiện công tác kêu gọi đầu tư hiệu quả

Khu du lịch sân gôn thuộc phạm vi phường Kim Long và xã Bình Điền, TP. Huế có diện tích khoảng 90ha với quy mô phục vụ lượng khách dự kiến khoảng 400 người/ngày đêm, nhân viên phục vụ dự kiến khoảng 250 người.

Khu vực quy hoạch được chia thành 3 phân khu chức năng chính gồm phân khu số 1: Sân gôn và các khu chức năng phụ trợ với diện tích khoảng 79,41ha. Khu vực xây dựng sân gôn theo mô hình đồi núi kết hợp cây xanh, mặt nước cảnh quan với 18 hố tiêu chuẩn quốc tế. Các hố gôn cùng các khu vực phụ trợ trải dài theo địa hình các hồ nước nhân tạo; phân khu số 2: Khu nghỉ dưỡng (diện tích khoảng 7,34ha), nằm tại khu vực trung tâm của khu quy hoạch, tiếp cận từ tuyến quy hoạch lộ giới 40m kết nối từ QL49 qua khu nhà đón tiếp. Khu vực được bố trí các biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp dành cho người đánh gôn và các chuyên gia; phân khu số 3: Khu cây xanh công cộng (diện tích khoảng 3,25ha), nằm ở phía Bắc khu vực quy hoạch. Khu vực bố trí cây xanh cảnh quan tạo điểm nhấn cho khu vực cửa ngõ tiếp cận khu quy hoạch.

Tại buổi công bố quy hoạch, đại diện Ban QLDA thông tin, khu du lịch sân gôn được đầu tư với tính chất xây dựng sân gôn, các khu vực phụ trợ kết hợp du lịch nghỉ dưỡng được thiết kế theo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp, phục vụ cho cộng đồng dân cư, khách du lịch và kết nối các tuyến điểm du lịch. Giai đoạn 1 của dự án sẽ triển khai các thủ tục về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là tuyến đường dẫn vào cổng chính, khu vực sân gôn, khu nhà câu lạc bộ, khu tập gôn và các hạng mục phụ trợ phục vụ sân gôn. Giai đoạn 2 sẽ triển khai các thủ tục về đầu tư xây dựng khu biệt thự du lịch nghỉ dưỡng.

Ông Nguyễn Đức Việt, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Lại Bằng, phường Kim Long cho biết: Sau khi công bố quy hoạch, người dân mong muốn chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng thực hiện công tác kêu gọi đầu tư hiệu quả. Ngoài ra, khu vực quy hoạch có ảnh hưởng đến các hộ dân cũng như khu vực trồng cây đặc sản của địa phương. Do vậy, công tác kiểm tra, rà soát và quản lý đất đai cần thực hiện nhanh chóng, rõ ràng, minh bạch tránh tình trạng “quy hoạch treo”, dự án kéo dài cũng như người dân trồng cây để “hóng” đền bù từ dự án, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của bà con.

Trên cơ sở đồ án quy hoạch được phê duyệt, UBND TP. Huế giao trách nhiệm cho Sở Xây dựng, Ban QLDA, UBND phường Kim Long, UBND xã Bình Điền và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện chức năng quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng công trình theo phân công, phân cấp của UBND thành phố và các quy định pháp luật hiện hành.

Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi lập quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch. Các nội dung điều chỉnh, thay đổi so với quy hoạch đã được phê duyệt phải được Ban QLDA phối hợp với UBND phường Kim Long và UBND xã Bình Điền tổng hợp, trình Sở Xây dựng rà soát thẩm định trước khi báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.