Liên quan việc quản lý, sử dụng đất trang trại tại xã Đan Điền: Có thể khởi kiện tại tòa án để được giải quyết theo quy định

Cán bộ UBND xã Đan Điền xác định ranh giới các thửa đất có liên quan đến bà Lê Thị Chúc.

Nhiều nội dung kiến nghị đã được xác minh

Theo nội dung đơn, ngày 11/7/2002, UBND huyện Quảng Điền (cũ) giao cho vợ chồng bà Lê Thị Chúc 18ha đất lâm nghiệp; trong đó, có 9.000m² đất làm trang trại tại khu vực rú cát thuộc thôn Tháp Nhuận, xã Đan Điền.

Bà Chúc cho rằng, từ diện tích được giao, trong quá trình canh tác, gia đình đã khai hoang, mở rộng diện tích lên gần 70ha. Đến năm 2019, UBND huyện Quảng Điền (cũ) đã thu hồi một phần diện tích này. Các hộ dân liền kề gồm các ông: Trần Phương, Văn Khoa và Hồ Duy Kham đã lấn chiếm khoảng 11,5ha đất đồi và đất ruộng mà gia đình bà quản lý.

Bà Chúc đề nghị cơ quan chức năng xem xét tính pháp lý của đơn xin trả lại đất của bà đề ngày 7/7/2020 có chữ ký của chồng cũ và điểm chỉ của bà. Đồng thời, phản ánh việc phát sinh tranh chấp đường đi và đất trang trại với hộ ông Ngô Văn Chung.

Liên quan đến nội dung này, ông Võ Văn Thiện, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Đan Điền cho biết: Toàn bộ các nội dung kiến nghị của bà Lê Thị Chúc trước đây đã được UBND xã Quảng Lợi, UBND huyện Quảng Điền (cũ) và hiện nay là UBND xã Đan Điền nhiều lần kiểm tra, xác minh, tổ chức làm việc và có văn bản trả lời đối với từng nội dung cụ thể.

Ngày 11/7/2002, vợ chồng bà Lê Thị Chúc được UBND huyện Quảng Điền (cũ) giao 18ha đất tại thôn Tháp Nhuận để xây dựng trang trại. Trong quá trình sản xuất, gia đình có khai hoang, mở rộng diện tích, nâng tổng diện tích sử dụng lên gần 25ha (không phải gần 70ha như bà Chúc nêu trong đơn).

Nội dung này được thể hiện trên bản đồ địa chính năm 2008. Trong đó, bà Lê Thị Chúc đăng ký hai thửa đất gồm thửa số 31, tờ bản đồ số 114 có diện tích hơn 15,8ha và thửa số 122, cùng tờ bản đồ này, có diện tích gần 8,8ha. Trong quá trình quản lý đất đai, UBND huyện Quảng Điền (cũ) đã thu hồi một phần diện tích của gia đình để phục vụ xây dựng nghĩa địa địa phương. Diện tích còn lại vẫn bảo đảm tương đương 18ha theo quyết định giao đất năm 2002. Ngày 24/8/2016, bà Lê Thị Chúc ly hôn với ông Trần Quý Quốc. Theo đó, phần đất trang trại tiếp tục được giao cho bà quản lý, sử dụng.

Đối với nội dung phản ánh tranh chấp ranh giới với phần đất của ông Trần Phương, qua kiểm tra hồ sơ địa chính, UBND xã Đan Điền xác định, thửa đất số 114 của bà Chúc và thửa đất số 111 của ông Phương có ranh giới ổn định là lối mòn và mương nước đã hình thành từ trước năm 2008.

Riêng đối với khu đất ruộng Trầm Dài có diện tích khoảng 11,5ha mà bà Chúc cho rằng bị các ông Trần Phương, Văn Khoa và Hồ Duy Kham lấn chiếm, theo bản đồ địa chính, đây là đất nông nghiệp do Đội 1 HTX Nông nghiệp Tín Lợi, xã Quảng Lợi (cũ) quản lý. Phần diện tích này nằm trong quy hoạch bãi rác tập trung và đất nghĩa trang của huyện Quảng Điền trước đây và chưa được giao cho tổ chức, cá nhân nào quản lý, sử dụng.

Liên quan đến đề nghị xem xét tính pháp lý của đơn xin trả lại đất ngày 7/7/2020 có chữ ký của ông Trần Quý Quốc và dấu điểm chỉ của bà Lê Thị Chúc, UBND xã Đan Điền cho biết, đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP. Huế xác định, dấu vân tay trên đơn và dấu vân tay do UBND xã thu thập từ bà Lê Thị Chúc là của cùng một người. Trên cơ sở đó, UBND xã Đan Điền khẳng định, việc bà Lê Thị Chúc điểm chỉ vào đơn ngày 7/7/2020 là có căn cứ.

Đối với phản ánh về việc Nhà nước cấp đất trang trại và mở đường đi cho ông Ngô Văn Chung trên phần đất có nguồn gốc do bà Chúc khai phá, qua xác minh, UBND xã Đan Điền xác định nội dung này không có cơ sở. Vì theo biên bản làm việc ngày 26/2/2021 giữa đại diện các phòng chuyên môn của huyện Quảng Điền, UBND xã Quảng Lợi (cũ), bà Lê Thị Chúc và các cá nhân xin thuê đất lập trang trại là ông Ngô Văn Chung, ông Lê Văn Phong, phần diện tích cho ông Ngô Văn Chung thuê không liên quan đến đất của bà Chúc. Chỉ phần diện tích mở đường mới ảnh hưởng đến một phần đất, nhưng bà Chúc cũng đã tự nguyện trả lại và một số cây trồng của bà đã được ông Ngô Văn Chung bồi thường theo thỏa thuận.

Thực hiện quyền theo quy định của pháp luật

Đến thời điểm hiện nay, các nội dung kiến nghị, phản ánh của bà Lê Thị Chúc đã nhiều lần được các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương trước và sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tiến hành kiểm tra, xác minh, làm việc trực tiếp và có văn bản trả lời cụ thể. Tuy nhiên, hiện nay, bà Lê Thị Chúc vẫn chưa thống nhất với kết quả giải quyết của chính quyền địa phương, ngành chức năng và tiếp tục gửi đơn kiến nghị.

Luật sư Phan Minh Bình, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Trí nêu quan điểm, nếu không đồng ý với các văn bản trả lời của UBND xã Đan Điền và các cơ quan có thẩm quyền, bà Lê Thị Chúc có quyền thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án để yêu cầu xem xét tính hợp pháp của các quyết định, văn bản đã được ban hành theo quy định của pháp luật.

Đối với các nội dung tranh chấp quyền sử dụng đất với các hộ dân khác, nếu có căn cứ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, bà Chúc cần gửi đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp.

Trường hợp hòa giải không thành, bà Lê Thị Chúc có quyền khởi kiện tại tòa án để được xem xét, giải quyết theo đúng trình tự tố tụng.