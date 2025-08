Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường An Cựu lần thứ I:“Đổi mới – dân chủ - đoàn kết – sáng tạo – phát triển”

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Huế - Phan Thiên Định (thứ 5 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tham dự có ông Phan Thiên Định, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Huế; Nguyễn Ngọc Thiện, nguyên UVBCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũ (nay là TP. Huế); Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Huế; lãnh đạo TP. Huế qua các thời kỳ cùng 250 đại biểu đại diện cho hơn 1.900 đảng viên đến từ 60 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ phường An Cựu.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã kết nạp thêm 109 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên hơn 1.900 đảng viên. Toàn phường hiện có 560 doanh nghiệp, tạo việc làm cho 3.500 lao động. Trên địa bàn hiện không còn nhà dột nát. Từ năm 2021 đến nay, phường đã giảm được 105 hộ nghèo…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phan Thiên Định chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong trong thời gian tới. Đồng thời nhấn mạnh, An Cựu được sáp nhập từ 3 phường cũ trước đây là, An Đông, An Tây và An Cựu, nên sớm ổn định tổ chức, thực hiện thành công các mục tiêu đề ra; giữ vững kỷ cương, kỷ luật; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong hành động. Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, cải cách hành chính, nâng cao đời sống người dân; giảm nghèo bền vững; giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường để phát triển. Nhiệm kỳ mới, An Cựu tiếp tục rà soát, sắp xếp cán bộ phù hợp, nâng cao chất lượng công chức...

Các đại biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng tại đại hội

Trên cơ sở chỉ đạo của ông Phan Thiên Định và từ các tham luận được trình bày, góp ý tại Đại hội là cơ sở quan trọng để Đại hội Đại biểu phường An Cựu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi 15 chỉ tiêu chủ yếu, 10 chương trình, nhóm dự án trọng điểm, với những khâu đột phá theo phương châm: “Chủ động nhất – nhanh nhất – chính xác nhất”.

Dịp này, Đại hội đã công bố nhân sự tham gia Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 10 đại biểu và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Cựu khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 22 ủy viên. Bà Dương Thị Thu Thủy được chỉ định giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2025 – 2030.