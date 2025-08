Xứng đáng là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố

Các tổ chức quần chúng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, ĐBQS thành phố bám sát nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu; Thành uỷ, UBND thành phố và tình hình thực tiễn trên địa bàn, từ đó đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xác định các khâu đột phá, hoàn thành toàn diện các mặt công tác.

Với quyết tâm chính trị cao, ĐUQS thành phố đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phối hợp chỉ đạo công tác QP, QS địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Tầm vóc, quy mô và chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo bệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nổi bật là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt khâu đột phá về công tác huấn luyện, diễn tập; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trong LLVT thành phố. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, chất lượng tổng hợp của LLVT thành phố không ngừng được nâng cao; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QP, biên phòng, xây dựng nền QPTD vững mạnh, khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc, bảo đảm an ninh, an toàn biên giới quốc gia; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy KT - XH phát triển, góp phần quan trọng xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu IV phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) thành phố đề ra phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2025-2030, đề ra 11 nhóm mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và 12 nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, ĐUQS thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về thực hiện các chiến lược, đề án QS, QP, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đề ra, nhiệm kỳ tới, ĐUQS thành phố xác định 3 khâu đột phá, đó là: Tham mưu xây dựng “Thế trận lòng dân”; đảm bảo tốt chế độ, chính sách, hiệu quả hoạt động của cơ quan quân sự địa phương các cấp. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dựng công nghệ thông tin.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới

Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm chính trị, tham gia thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, nhiều ý kiến được chuẩn bị công phu, sâu sắc trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, có cơ sở khoa học đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Báo cáo Chính trị trình Đại hội ĐBQS Quân khu lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tư lệnh Quân khu IV, Trung tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh: TP. Huế là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng của Quân khu và cả nước; việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thay đổi mô hình tổ chức quân sự địa phương đặt ra những vấn đề mới liên quan đến cơ chế, chính sách, lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành, tổ chức, bố trí lực lượng, xây dựng thế trận KVPT phù hợp với tình hình mới; đòi hỏi Đảng bộ và LLVT thành phố phải đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện.

Biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Đại hội

Nhiệm kỳ tới, Trung tướng Hà Thọ Bình đề nghị ĐUQS thành phố tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp với tư duy và tầm nhìn dài hạn, tạo đột phá mới trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, nhất là tham mưu bổ sung, điều chỉnh quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ gắn với việc xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển KT-XH của địa phương, phù hợp với quyết tâm, kế hoạch tác chiến và địa giới hành chính cấp xã mới.

Cùng với đó, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, biên giới, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT thành phố. Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả phong trào “bình dân học vụ số”, xây dựng mỗi cán bộ, chiến sĩ là một “chiến sĩ số”, làm chủ nền tảng số, có kỹ năng số trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chăm lo xây dựng ĐBQS thành phố trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đề cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì, chỉ huy, quản lý các cấp sát với chức trách, nhiệm vụ.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy, Bí thư ĐUQS thành phố Lê Trường Lưu nhấn mạnh: Nhiệm vụ của LLVT thành phố nhiệm kỳ tới có bước phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Đại hội kêu gọi cán bộ, chiến sỹ toàn LLVT thành phố phát huy truyền thống “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường” đoàn kết thống nhất, chung sức chung lòng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố và cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; xứng đáng là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành ĐBQS thành phố nhiệm kỳ mới với 17 đồng chí, có trọng trách điều hành hoạt động của Đảng bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã xác định và bầu 10 đồng chí tiêu biểu đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII.