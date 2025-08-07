  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 14/08/2025 15:49

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Sáng 14/8, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về công tác nhân sự.

Giải quyết tận gốc từng vấn đề, kéo giảm tai nạn giao thông xuống mức thấp nhấtTạo động lực mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núiVai trò thanh niên trong xây dựng và phát triển thành phố thời kỳ mới

Quang cảnh hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về công tác nhân sự. (Ảnh: DUY LINH) 

Cùng dự có các Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, căn cứ Chỉ thị số 45 ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Thông báo 888 ngày 31/7 của Ban tổ chức Trung ương về số lượng, tiêu chuẩn và định hướng cơ cấu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: DUY LINH) 

Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, tất cả Đảng bộ cấp xã tương đương phải hoàn thành Đại hội trước ngày 31/8/2025, Đại hội cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30/10. Trên thực tế, hầu hết Đảng ủy Đảng bộ trực thuộc Trung ương, các tỉnh, thành phố đã đăng ký việc hoàn thành văn kiện trong tháng 8 và đầu tháng 9, trong đó có Đảng bộ Quốc hội.

Theo đó, tập thể Bộ Chính trị sẽ làm việc với Đảng bộ Quốc hội vào tháng 9 tới. 

Nhấn mạnh, thời gian từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV chỉ còn hơn 5 tháng, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, công việc sắp tới của Quốc hội phải tập trung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các nội dung nhiệm vụ quan trọng khác là Quốc hội cùng với Đảng, Nhà nước chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, đồng thời chuẩn bị các hoạt động tiến tới kỷ niệm Ngày Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội Việt Nam 6/1/2026.

Nhấn mạnh yêu cầu việc tiến hành chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ của Đảng ủy Quốc hội làm trọng tâm, trọng điểm trong thời gian tới; Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy Quốc hội khẩn trương hoàn thành bộ văn kiện để bảo đảm khi được tập thể Bộ Chính trị làm việc thông qua phải là bộ văn kiện hoàn chỉnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội biểu quyết thông qua kết quả hội nghị. (Ảnh: DUY LINH) 

Tại hội nghị sáng nay, các đại biểu nghe tờ trình về chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030; Tờ trình về việc xây dựng Đề án nhân sự dự kiến Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Tờ trình về việc xây dựng Đề án phương hướng nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, nhiệm kỳ 2025-2030…

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Chủ tịchQuốc hộiTrần Thanh MẫnĐảng ủy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế giảm mạnh tội phạm, kiến nghị hoàn thiện pháp luật tư pháp

Sáng 7/8, Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội (Ủy ban) do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Mạnh Cường đã có buổi làm việc với thành phố về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng chống tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án năm 2025.

Huế giảm mạnh tội phạm, kiến nghị hoàn thiện pháp luật tư pháp
Khai mạc Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát

Đây là lần đầu tiên Diễn đàn được tổ chức, cho thấy sự đổi mới không ngừng hoạt động của Quốc hội nhằm bảo đảm gắn kết chặt chẽ hoạt động giám sát với việc thực hiện chức năng lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Khai mạc Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát
Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên hội đàm với lãnh đạo nghị viện nhiều nước

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/8 cho biết, ông Pak In Chol - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên, đã có cuộc gặp với những người đồng cấp từ Việt Nam, Nga, Mông Cổ và phó Chủ tịch quốc hội Lào bên lề Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 diễn ra từ ngày 29 - 31/7 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên hội đàm với lãnh đạo nghị viện nhiều nước
Xứng đáng là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố

Ngày 31/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra và thành công tốt đẹp. Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu IV dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự còn có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Lê Trường Lưu; cùng 160 đại biểu đại diện cho 1.325 đảng viên toàn Đảng bộ.

Xứng đáng là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố
Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 30/7, Đoàn công tác Bộ quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu và Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức dâng hương, dâng hoa và báo công tại Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế.

Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top