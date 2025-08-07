Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Quang cảnh hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về công tác nhân sự. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng dự có các Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, căn cứ Chỉ thị số 45 ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Thông báo 888 ngày 31/7 của Ban tổ chức Trung ương về số lượng, tiêu chuẩn và định hướng cơ cấu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, tất cả Đảng bộ cấp xã tương đương phải hoàn thành Đại hội trước ngày 31/8/2025, Đại hội cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30/10. Trên thực tế, hầu hết Đảng ủy Đảng bộ trực thuộc Trung ương, các tỉnh, thành phố đã đăng ký việc hoàn thành văn kiện trong tháng 8 và đầu tháng 9, trong đó có Đảng bộ Quốc hội.

Theo đó, tập thể Bộ Chính trị sẽ làm việc với Đảng bộ Quốc hội vào tháng 9 tới.

Nhấn mạnh, thời gian từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV chỉ còn hơn 5 tháng, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, công việc sắp tới của Quốc hội phải tập trung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các nội dung nhiệm vụ quan trọng khác là Quốc hội cùng với Đảng, Nhà nước chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, đồng thời chuẩn bị các hoạt động tiến tới kỷ niệm Ngày Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội Việt Nam 6/1/2026.

Nhấn mạnh yêu cầu việc tiến hành chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ của Đảng ủy Quốc hội làm trọng tâm, trọng điểm trong thời gian tới; Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy Quốc hội khẩn trương hoàn thành bộ văn kiện để bảo đảm khi được tập thể Bộ Chính trị làm việc thông qua phải là bộ văn kiện hoàn chỉnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội biểu quyết thông qua kết quả hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Tại hội nghị sáng nay, các đại biểu nghe tờ trình về chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030; Tờ trình về việc xây dựng Đề án nhân sự dự kiến Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Tờ trình về việc xây dựng Đề án phương hướng nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, nhiệm kỳ 2025-2030…