Giải quyết tận gốc từng vấn đề, kéo giảm tai nạn giao thông xuống mức thấp nhất

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương chủ trì tại điểm cầu trực tuyến của thành phố

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương chủ trì tại điểm trực tuyến của thành phố; cùng dự còn có lãnh đạo các đơn vị trong Ban ATGT TP. Huế.

Sáu tháng đầu năm 2025, TNGT trên phạm vi cả nước giảm đáng kể; các hành vi vi phạm trước đây như người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ có xu hướng giảm rõ rệt. Số liệu từ Văn phòng Bộ Công an cho thấy, toàn quốc xảy ra 9.398 vụ, làm chết 5.293 người, bị thương 33 người. So với cùng kỳ năm 2024 giảm 3.009 vụ, giảm 201 người chết, giảm 3.203 người bị thương.

TP. Huế là một trong 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được UBATGT Quốc gia đánh giá có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2024 và là địa phương nằm trong số 11 tỉnh, thành phố giảm trên 20% số người chết. Từ 15/12/2024 đến 14/6/2025, toàn TP. Huế xảy ra 113 vụ TNGT, làm chết 56 người, bị thương 83 người; giảm 45 vụ, giảm 14 người chết, giảm 34 người bị thương so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy vậy, từ thực tiễn cho thấy, vẫn còn tồn tại một số hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến TNGT nghiêm trọng, đặc biệt trên tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm. Đó là, những bất cập về cảnh báo khi có sự cố trên đường cao tốc; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện; không thắt dây an toàn trên xe ô tô. TNGT liên quan đến xe kinh doanh vận tải diễn biến phức tạp…

Lực lượng CSGT Công an TP. Huế tăng cường xử lý vi phạm ATGT trong thanh, thiếu niên

Từ thực tế và qua báo cáo tình hình tại các bộ, ban, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo, UBATGT các tỉnh, thành phố trong toàn quốc cần đánh giá, rà soát lại những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề liên quan đến phương tiện, công cụ, hành lang pháp lý; đề ra các giải pháp cụ thể để quyết tâm kéo giảm TNGT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, kéo giảm TNGT là cuộc chiến liên tục, thường xuyên. Vì vậy, cần xác định từng vấn đề cụ thể để quyết tâm thực hiện cho bằng được. Những vấn đề gì có thể giải quyết được cần tập trung giải quyết ngay trên tinh thần đánh giá đúng tình hình, xác định rõ nguyên nhân để rút ra những bài học kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả, giải quyết tận gốc từng vấn đề, kéo giảm tai nạn giao thông xuống mức thấp nhất.