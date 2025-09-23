Câu chuyện hàn gắn giữa Việt Nam-Hoa Kỳ: Bằng chứng sức mạnh của lòng bao dung

Hiện trường hủy nổ bom mìn của tổ chức PeaceTrees Vietnam tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 22/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Lương Cường có cuộc gặp mặt các cựu chiến binh Việt Nam-Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tới thành phố New York, dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Bày tỏ vui mừng dự buổi gặp mặt diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa, Chủ tịch nước nhắc lại cách đây 30 năm, Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt và Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đồng thời công bố bình thường hóa quan hệ song phương và từ đó bằng sự nỗ lực của cả hai bên, với các chuyến thăm và điện đàm cấp cao đã làm cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển, và hai nước đã trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện của nhau; nhấn mạnh ngày hôm nay, mọi người có quyền tự hào về những thành tựu quan trọng trong quan hệ song phương, và trên hết là về những lựa chọn đúng đắn trong hành trình vun đắp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Chỉ rõ chiến tranh đã lấy đi của hai dân tộc Việt Nam-Hoa Kỳ quá nhiều, để lại những giấc mơ còn dang dở và những ám ảnh đầy day dứt, Chủ tịch nước cho biết nhân dân Việt Nam, với lòng nhân ái và bao dung, đã chọn gác lại quá khứ đau thương để hướng đến tương lai; chọn tha thứ, nhưng không quên lãng; tin tưởng thế hệ mai sau của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cùng xây đắp một kỷ nguyên của hòa bình, hợp tác, phát triển và tôn trọng lẫn nhau.

Chủ tịch nước đánh giá ở Hoa Kỳ, những cựu binh bước ra từ cuộc chiến đã chọn lương tri và bắt tay cùng Việt Nam để bắc những nhịp cầu đầu tiên cho quá trình hàn gắn, hòa giải giữa hai nước.

Trong suốt nửa thế kỷ qua, hàng trăm đợt tìm kiếm, khai quật đã được tiến hành, giúp đưa hàng nghìn di vật, hài cốt quân nhân Hoa Kỳ trở về quê hương.

Thiện chí và kết quả của quá trình Việt Nam hợp tác MIA 50 năm qua luôn được Chính quyền, Quốc hội, các tổ chức cựu binh và thân nhân gia đình MIA Hoa Kỳ đánh giá cao, coi đây là hình mẫu trong quan hệ hai nước nói riêng và quan hệ quốc tế nói chung.

Hai bên cũng tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh như tẩy độc da cam/dioxin tại sân bay Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa, hỗ trợ người khuyết tật bị ảnh hưởng của chất độc da cam; rà phá bom mìn; tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt bộ đội Việt Nam.

Với sự hợp tác của Hoa Kỳ và bạn bè quốc tế, nhiều vùng đất từng “chết lặng” bởi bom mìn và chất độc nay đã hồi sinh.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước hoan nghênh và đánh giá cao Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa qua đã ủng hộ và tiếp tục triển khai các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

Nhắc lại mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong bức thư gửi Tổng thống Truman năm 1946 về một mối quan hệ “hợp tác đầy đủ” với Hoa Kỳ, Chủ tịch nước cho rằng cách đây 30 năm, có lẽ người lạc quan nhất cũng không thể hình dung được bằng cách nào mà Việt Nam và Hoa Kỳ có thể vượt qua nỗi đau của chiến tranh, để xây dựng và phát triển một mối quan hệ mạnh mẽ và tích cực như hiện nay.

Chỉ rõ việc không viết lại được lịch sử, nhưng với thiện chí và nỗ lực, Việt Nam và Hoa Kỳ đã và đang chung tay xây dựng tương lai tươi sáng cho hai đất nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh câu chuyện hàn gắn, hòa giải giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là bằng chứng sống động cho thấy sức mạnh của lòng bao dung có thể to lớn tới mức nào, và có thể đột phá những giới hạn ra sao.

Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đều thấy rằng không có hận thù nào là vĩnh viễn và không có vết thương nào là không thể hàn gắn, nếu chúng ta biết mở lòng và hướng về tương lai.

Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn đến tất cả các cựu chiến binh, đến bạn bè Hoa Kỳ đã ủng hộ Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua, đồng thời nhấn mạnh những đóng góp và nỗ lực không mệt mỏi của những nhân vật lịch sử, các nhà lãnh đạo hai nước qua từng thời kỳ, những “người phá băng” quan hệ song phương từ cả hai phía, như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, cố Thượng Nghị sỹ John McCain, Thượng Nghị sĩ John Kerry và rất nhiều những người khác; tri ân những người dân Hoa Kỳ đã từng xuống đường ở các thành phố để phản đối chiến tranh năm xưa, hay những cựu chiến binh luôn tìm cách chữa lành những vết thương chiến tranh in hằn trong sâu thẳm của cả hai dân tộc, của rất nhiều người.

Chủ tịch nước chúc các cựu chiến binh Việt Nam, các cựu chiến binh Hoa Kỳ sức khỏe, hạnh phúc với một trái tim rộng mở và tình bạn, sẽ tiếp tục ủng hộ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ ổn định, ngày càng phát triển tích cực và tốt đẹp hơn.

Cũng tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh Việt Nam, Hoa Kỳ chia sẻ về những câu chuyện quá khứ từ hai phía, hành trình hàn gắn vết thương chiến tranh và những mong muốn gác lại, trân trọng quá khứ và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Phiệt, nguyên Phó tư lệnh về Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân; Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Từ Đễ, phi công của Phi đội Quyết thắng, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371… chia sẻ những điều từng trải qua trong những năm tháng chiến tranh, những câu chuyện của người trong cuộc, nhưng vượt lên tất cả là sự bao dung; qua đó có cái nhìn đúng đắn về sự khốc liệt, những mất mát to lớn của chiến tranh ở Việt Nam; đồng thời thấy rõ bản chất của cuộc chiến tranh và mong muốn điều đó không bao giờ lặp lại; thấy được sự cần thiết của công lý và đạo lý để tránh những hiểu lầm đáng tiếc cho các thế hệ sau.

Các cựu chiến binh cũng mong muốn sự hòa hiếu và bao dung sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong Chính phủ và nhân dân hai nước, trên nền tảng tôn trọng và bình đẳng, hiểu biết và hòa hiếu để cùng nhau gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.

Ông John Terzano, một trong những cựu chiến binh Hoa Kỳ thì chia sẻ hành trình trở lại Việt Nam sau chiến tranh và cùng quá trình đồng sáng lập tổ chức “Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam” và Quỹ cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam” nằm trong nỗ lực hòa giải, xóa bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tại buổi gặp mặt các đại biểu, các cựu chiến binh, người thân của các cựu chiến binh chia sẻ về hành trình tìm kiếm, kết nối hàn gắn quá khứ; đồng thời thưởng thức những ca khúc lắng đọng, mang đến những thông điệp niềm tin và hòa bình, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu đã chứng kiến các cựu chiến binh hai nước đã trao trả những kỷ vật cho gia đình các quân nhân Việt Nam và Hoa Kỳ./.