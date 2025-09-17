Chủ tịch nước Lương Cường bắt đầu các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đoàn nghị sỹ bang Oregon do Hạ nghị sỹ Nguyễn Bá Lộc, Chủ tịch Ủy ban phát triển kinh tế Hạ viện Oregon làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước nhấn mạnh năm 2025 là năm quan trọng với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm nâng cấp khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện. Đây là thời điểm để Việt Nam và Hoa Kỳ cùng nhau củng cố nền tảng và chiều sâu hợp tác, tiếp tục gặt hái những thành quả tích cực, thực chất, đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.

Đánh giá Oregon là "Khu rừng Sillicon", một trong những trung tâm hàng đầu của Hoa Kỳ về khoa học, công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng tái tạo, Chủ tịch nước nhấn mạnh bang Oregon là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác nhằm thành công đạt tăng trưởng kinh tế cao, bền vững.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của Oregon mở rộng hợp tác, đầu tư, nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam; đề nghị Hạ nghị sỹ Nguyễn Bá Lộc và các nghị sĩ trong đoàn tiếp tục ủng hộ quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế xanh, công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu; ủng hộ và thúc đẩy Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế xuất khẩu công nghệ cao.

Đoàn nghị sĩ bang Oregon bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước những thành tựu phát triển năng động và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam.

Các nghị sĩ cho biết bang Oregon rất quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, sản xuất bán dẫn, điện tử-vi mạch, giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao. Các nghị sĩ khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ việc mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam, xem xét khả năng tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối học thuật, giao lưu nhân dân, cũng như đón các đoàn đại biểu các cấp từ Việt Nam thăm bang Oregon trong thời gian tới. Đoàn cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng người Việt tại bang, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện để kiều bào phát huy vai trò cầu nối hiệu quả giữa hai nước.

Hạ nghị sỹ Nguyễn Bá Lộc khẳng định, là một người con đất Việt, sẽ làm hết sức mình kết nối cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đoàn kết, gắn bó với quê hương, đất nước, hướng về tương lai tốt đẹp của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, với mong muốn thế hệ cộng đồng người Việt mai sau luôn thấu hiểu và trân trọng nguồn gốc nòi giống dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck

Sáng 21/9 theo giờ địa phương (đêm 21/9 giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Phó Thống đốc bang Washington Denny Heck.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và coi bang Washington là đối tác trọng điểm ở cấp địa phương và là một trong những trung tâm kinh tế và thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ; nhấn mạnh Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của bang Washington.

Khẳng định hai bên còn tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần duy trì đà hợp tác thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo, logistics, năng lượng sạch, cảng nước sâu, thúc đẩy hợp tác giữa bang Washington với TP. Hồ Chí Minh.

Thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh bang Washington là khu vực có đông người gốc Việt và người Việt sinh sống, làm việc và có vị trí, vai trò quan trọng trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, đề nghị bang quan tâm hỗ trợ để cộng đồng người Việt tại đây ngày càng lớn mạnh, đóng góp cho quan hệ hai nước.

Phó Thống đốc Denny Heck bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch nước Lương Cường, Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hoa Kỳ và có chặng dừng chân rất ý nghĩa ở bang Washington. Phó Thống đốc Denny Heck chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và khẳng định coi Việt Nam là đối tác ưu tiên của bang Washington tại khu vực; trong đó bang Washington đã xuất khẩu hàng triệu USD mặt hàng nông sản sang Việt Nam góp phần cân bằng thương mại giữa hai nước. Phó Thống đốc khẳng định sẵn sàng cùng các đối tác Việt Nam tăng cường kết nối chính quyền-doanh nghiệp; thúc đẩy thương mại-đầu tư hai chiều; nâng cao hợp tác về chuỗi cung ứng và logistics xanh; phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Phó Thống đốc Heck cũng đánh giá cao hợp tác rất hiệu quả giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không; bày tỏ vui mừng và nhấn mạnh việc Tập đoàn Boeing chuyển giao chiếc máy bay Boeing 737 Max cho hãng hàng không Vietjet là một dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy thương mại hài hoà giữa hai nước, tạo hàng nghìn công ăn việc làm cho người dân ở bang; sự hợp tác này cũng đồng thời khẳng định tiềm lực và vai trò quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Đánh giá cao vai trò và đóng góp của cộng đồng người Việt cho sự phát triển kinh tế của bang, Phó Thống đốc Denny Heck cam kết tạo môi trường sống, học tập và kinh doanh thuận lợi, khuyến khích các hoạt động giao lưu văn hóa-giáo dục, khởi nghiệp và kết nối giữa bang Washington và Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Ron Vachris, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco

Sáng 21/9 theo giờ địa phương (đêm 21/9 giờ Hà Nội), trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco Ron Vachris.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Ron Vachris chia sẻ Costco là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ, đang vận hành hơn 870 siêu thị trên toàn cầu, nên rất chú trọng đa dạng hóa nguồn hàng và mở rộng mạng lưới cung ứng quốc tế. Ông Ron Vachris bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp chính của Việt Nam để đem đến các sản phẩm phù hợp với thị trường, qua đó duy trì hợp tác lâu dài với các đối tác Việt Nam. Uớc tính, giá trị nhập khẩu hàng hóa Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Costco có thể đạt trên 1 tỷ USD mỗi năm với các mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, hạt điều và cà phê…

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, ông Ron Vachris nhấn mạnh Costco quan tâm xây dựng một khuôn khổ hợp tác chiến lược để phát triển năng lực sản xuất và cung ứng; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và dẫn dắt trong việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG (môi trường-xã hội-quản trị doanh nghiệp doanh nghiệp).

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những kết quả kinh doanh cũng như nhu cầu tăng cường thu mua hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam để đưa vào hệ thống phân phối của Costco. Chủ tịch nước nhấn mạnh sáng kiến của Tập đoàn Costco trong việc xây dựng khuôn khổ hợp tác chiến lược nhằm phát triển năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng là định hướng phù hợp với ưu tiên chiến lược của Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt đối với các ngành hàng có thế mạnh như nông sản, thủy sản, dệt may, da giày và công nghiệp nhẹ.

Chủ tịch nước cho biết Việt Nam sẵn sàng hợp tác trong chuyển giao công nghệ xanh, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam cải tiến quy trình sản xuất, giảm phát thải và sử dụng năng lượng tái tạo; nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, với quy mô gần 100 triệu dân và nhu cầu tiêu dùng không ngừng mở rộng, Việt Nam sẽ là điểm đến giàu tiềm năng; đồng thời hoan nghênh đề xuất của Costco về việc hiện diện chính thức và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Chủ tịch nước cho biết Việt Nam cam kết đồng hành, tạo thuận lợi cho Costco trong việc triển khai các hình thức đầu tư – từ trung tâm thu mua, hệ thống kho vận, logistics đến khả năng xây dựng trung tâm phân phối khu vực.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Boeing Commercial Airplanes (BCA)

Trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp bà Stephanie Pope, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Boeing Commercial Airplanes.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope chào mừng Chủ tịch nước và đoàn đại biểu Việt Nam tới thăm trụ sở Tập đoàn ở thành phố Seattle, coi đây là một vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là minh chứng về mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Trao đổi về chiến lược và các cam kết hợp tác của Boeing với Việt Nam; bà Stephanie Pope khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với lãnh đạo các hãng hàng không của Việt Nam để từng bước cụ thể hoá các thoả thuận giữa hai bên, qua đó tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Theo bà Stephanie Pope, Việt Nam hiện có 17 tàu bay Boeing mà Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đang khai thác, và hiện Vietjet đã ký hợp đồng mua hơn 200 tàu bay, trong đó những chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao dịp này. Đây là minh chứng cho thấy thị trường Đông Nam Á đóng vai trò rất quan trọng đối với Boeing.

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu trong buổi tiếp Boeing

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch, Giám đốc điều hành Boeing, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2023); và với nền kinh tế phát triển năng động, Việt Nam sẽ trở thành một trong những thị trường đầy tiềm năng đối với các dòng máy bay hiện đại của Boeing.

Đánh giá cao thành tựu kinh doanh cũng như sự hợp tác, hỗ trợ của Boeing với Việt Nam trong thời gian qua, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được biết Boeing đã hoàn thành thủ tục bàn giao các tàu bay mới cho các đối tác Việt Nam; đồng thời đề nghị Boeing tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành và chuyển giao đúng tiến độ các đơn đặt hàng đã ký kết, với lộ trình khai thác và phương án tài chính hiệu quả.

Về những cam kết của Boeing trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển, Chủ tịch nước đề nghị Boeing sớm nghiên cứu và triển khai đầu tư các nhà máy sản xuất linh kiện, cũng như xây dựng Trung tâm bảo dưỡng thiết bị, máy móc và tàu bay quy mô khu vực gắn với các cảng hàng không lớn, qua đó không chỉ phục vụ cho thị trường Việt Nam, mà còn cho cả khu vực Đông Nam Á; đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Boeing, củng cố nền tảng hợp tác bền vững, lâu dài giữa hai bên.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật để các nhà đầu tư Hoa Kỳ nói chung và Tập đoàn Boeing nói riêng đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.