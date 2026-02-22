Tân Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Hà Lan và những ưu tiên của chính phủ mới

Tân Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten. Ảnh ANP/AFP

Sau khi nội các cũ giải thể, nội các mới gồm tổng cộng 18 bộ trưởng và 10 quốc vụ khanh đã tuyên thệ nhậm chức.

Chính phủ mới là liên minh gồm đảng Dân chủ 66 (D66), đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDA) được thành lập ngày 30/1 vừa qua.

Trước lễ tuyên thệ, tân Thủ tướng Rob Jetten đã hội kiến Nhà vua Willem-Alexander, đánh dấu sự chuyển giao quyền lực sang chính quyền mới.

Phiên họp nội các đầu tiên dự kiến diễn ra ngay chiều cùng ngày, với nhiệm vụ ban đầu là soạn thảo chương trình chính sách dựa trên thỏa thuận liên minh.

Những ưu tiên của Chính phủ Hà Lan

Theo thỏa thuận, chính phủ mới sẽ ưu tiên nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở và chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy các chính sách chủ động về khí hậu, khuyến khích các ngành công nghệ cao để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, siết chặt chính sách nhập cư, cải cách hệ thống y tế và an sinh xã hội, tăng cường an ninh quốc gia và hợp tác quốc tế.

Trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10/2025, tổng cộng 27 chính đảng tham gia tranh cử. Kết quả cho thấy 15 đảng giành được ghế tại Hạ viện. Đảng D66 và đảng Tự do (PVV) mỗi đảng giành được 26 ghế, tiếp theo là đảng VVD 22 ghế và Liên minh Xanh/Công đảng 20 ghế. Đảng CDA và JA21 lần lượt giành được 18 và 9 ghế.

Ngày 9/1 vừa qua, D66, VVD và CDA đã công bố kế hoạch thành lập chính phủ thiểu số, điều hiếm thấy trong chính trường Hà Lan. Ba đảng D66, VVD và CDA nắm giữ tổng cộng 66 ghế trong Hạ viện gồm 150 thành viên, thiếu 10 ghế mới đạt thế đa số; và thiếu 16 ghế mới đạt đa số tại Thượng viện.

Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Jetten tuyên bố các phong trào dân túy có thể bị đánh bại nếu vận động tranh cử bằng "một thông điệp tích cực cho đất nước". Trong chiến dịch tranh cử, ông nhấn mạnh mong muốn đưa Hà Lan "trở lại trung tâm châu Âu", cho rằng nếu không có hợp tác châu Âu, đất nước sẽ suy yếu. Trong tuyên ngôn công bố tháng 1, liên minh cam kết ủng hộ toàn diện Ukraine và thực hiện đầy đủ các cam kết chi tiêu quốc phòng với NATO.

Chính phủ mới của Hà Lan đặt mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2035, từ mức khoảng 2% hiện nay, thông qua phụ thu thuế thu nhập và điều chỉnh một số chính sách phúc lợi. Các biện pháp dự kiến bao gồm hạn chế trợ cấp thất nghiệp, tăng đóng góp cá nhân cho bảo hiểm y tế và đẩy nhanh lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu theo tuổi thọ trung bình.