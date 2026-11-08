Chênh vênh bên bờ sạt lở

Nước lũ đã ăn sâu vào tận nền sân nhà dân ở khu vực Thác Trượt sau trận mưa lớn

Nước đổi dòng, khoét sâu vào nhà dân

Vượt qua những đoạn đường bùn đất nhão nhoét, chúng tôi men theo lối mòn tiếp cận khu vực Thác Trượt, thuộc thôn Hương Phú, xã Khe Tre - nơi nằm ở thượng nguồn sông Tả Trạch. Tại hiện trường, dấu vết của sự tàn phá hiện rõ: dòng chảy tự nhiên đã bị "bẻ lái" hoàn toàn, xói thẳng vào khu vực dân cư sinh sống dọc triền núi.

Những mảng bê tông sân vườn kiên cố bị nước lũ đánh gãy gục, nằm chỏng chơ dưới mép vực sâu hoắm. Phần đất nền dưới móng nhà đã bị dòng nước ngoạm mất một mảng lớn, tạo nên những khoảng trống rỗng tuếch, chực chờ đổ sập bất cứ lúc nào nếu mưa lớn tiếp diễn.

Chỉ tay về phía dòng nước đang chảy xiết ngay sát vách tường, ông Nguyễn Long Thành (trú tại khu vực Thác Trượt) không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Ông chia sẻ, trước đây khe suối cách nhà ông hơn 100 mét, nhưng qua vài mùa mưa lũ gần đây, dòng chảy cứ thế thay đổi, lấn dần rồi ăn sâu vào tận sân nhà. Năm 2025, chính quyền đã di dời khẩn cấp 2 hộ dân liền kề vì sạt lở, và đến năm nay, lưỡi hái thiên tai lại tiếp tục gõ cửa gia đình ông.

"Sống trong cảnh nơm nớp lo sợ thế này khổ lắm. Mong muốn thiết tha nhất của bà con chúng tôi lúc này là cấp trên sớm bố trí khu tái định cư để được dời đi, an cư lạc nghiệp ở nơi ở mới an toàn hơn", ông Thành trải lòng.

Không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng và nhà cửa của người dân, dọc đôi bờ sông thượng nguồn Tả Trạch, cảnh tượng tiêu điều. Hàng ngàn mét vuông đất vườn, hoa màu cùng bao thành quả mồ hôi nước mắt của người dân sau nhiều tháng chăm bón nay đã bị bùn đất vùi lấp hoặc cuốn trôi theo dòng nước dữ.

Giao thông đứt gãy, bài toán an cư trở nên cấp bách

Con đường độc đạo đi vào khu vực Thác Phướng đã bị ăn sâu và hở hàm ếch rất nguy hiểm.

Rời khu vực Thác Trượt, chúng tôi tiếp tục ngược dốc di chuyển sang khu vực Thác Phướng, cũng thuộc địa bàn xã Khe Tre. Càng tiến sâu vào khu vực này, mức độ chia cắt càng trở nên nghiêm trọng. Con đường độc đạo dẫn vào Thác Phướng giờ đây chỉ còn lại một nửa bề rộng; nửa mặt đường còn lại đã bị dòng nước lũ cuốn phăng xuống vực. Phía bên dưới lớp nhựa và bê tông mỏng manh còn sót lại là những vòm hàm ếch trống hoác, sâu hun hút, tạo thành những cái bẫy vô cùng nguy hiểm đối với bất kỳ ai cố tình qua lại.

Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền địa phương và các lực lượng xung kích tại cơ sở đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cắm biển cảnh báo, giăng dây khoanh vùng nguy hiểm và hỗ trợ người dân ứng phó. Ông Hồ Sỹ Tiến - Trưởng thôn Hương Phú, xã Khe Tre cho biết, ngay sau các đợt mưa lớn dồn dập, ban điều hành thôn đã đi khảo sát từng ngóc ngách và phát hiện hàng loạt điểm sạt lở mới phát sinh với mức độ rất nghiêm trọng. Trước nguy cơ sập nhà hiện hữu, thôn đã báo cáo và phối hợp cùng lực lượng chức năng kiên quyết di dời khẩn cấp 3 hộ dân sinh sống ngay dưới chân Thác Trượt đến nơi trú ẩn an toàn.

Thực tế cho thấy, Khe Tre vốn là vùng đất chịu nhiều thiệt hại do thiên tai suốt nhiều năm qua. Vấn đề nan giải nhất hiện nay là tình trạng sạt lở mới liên tục chồng lấp lên những "vết thương" cũ chưa kịp khắc phục triệt để. Những vết nứt mới trên các sườn đồi xuất hiện, khiến nhịp sống và tâm lý của người dân luôn chìm trong trạng thái thấp thỏm, lo âu mỗi khi thấy trời chuyển mây đen.

Trao đổi với phóng viên về giải pháp ứng phó, ông Trần Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre khẳng định, trước diễn biến bất thường và khắc nghiệt của thời tiết, chính quyền xã đã quán triệt sâu sắc, tuyên truyền và triển khai các phương án phòng chống thiên tai nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho người dân. Về giải pháp căn cơ, lâu dài, địa phương sẽ quyết liệt xúc tiến việc bố trí tái định cư cho 92 hộ dân đang sinh sống trong vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi ở mới vững chãi hơn.

Mưa lũ vẫn đang tiếp diễn với vô vàn ẩn họa khó lường. Sự vào cuộc quyết liệt và di dời dân kịp thời của chính quyền cơ sở đã giúp bảo vệ an toàn tính mạng cho bà con trước mắt. Tuy nhiên, để người dân vùng cao Khe Tre thực sự thoát khỏi nỗi ám ảnh mỗi mùa mưa bão, việc sớm hoàn thiện quy hoạch và đưa 92 hộ dân vào khu tái định cư an toàn đang trở thành yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết.