Mưa giảm, nước các sông ở Huế đang xuống.

Theo số liệu quan trắc lúc 7 giờ ngày 11/11, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long ở mức 1,61m, dưới báo động (BĐ) 2 là 0,39m; sông Bồ tại Phú Ốc 2,86m, dưới BĐ2 là 0,14m; sông Ô Lâu tại Phong Bình 1,76m; sông Truồi tại trạm Truồi 2,61m; sông Tả Trạch tại Thượng Nhật 58,59m, dưới BĐ1 là 0,41m.

Dự báo, từ sáng 11/11 đến hết ngày 12/11, TP. Huế tiếp tục có mưa, vùng đồng bằng có mưa rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to; vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24 - 48 giờ tới phổ biến 40 - 70mm ở vùng đồng bằng, có nơi trên 100mm; vùng núi từ 50 - 150mm, có nơi trên 200mm. Từ ngày 13/11, mưa có xu hướng giảm nhanh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá tại khu vực đồi núi, ven các sông suối nhỏ; đồng thời gây ngập úng, ngập lụt tại các vùng thấp trũng ở hạ du các sông.

Đáng chú ý, thời điểm này, một số trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lớn và ngập lụt. Dù mưa đã giảm, nước các sông đang rút, nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước vẫn hiện hữu, nhất là tại các khu vực sông, hồ, ao, đập và những nơi nước còn ngập sâu.

Ngành chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giám sát con em, tuyệt đối không để trẻ tự ý đến các khu vực sông, suối, ao hồ, vùng nước ngập để vui chơi, tắm hoặc bắt cá. Người dân cần tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn, không chủ quan trước những diễn biến bất thường của mưa lũ.