Đón đọc Huế ngày nay số 544, phát hành ngày 7/10

Giao diện trang Nhất số báo 544.

Nổi bật trên trang Thời sự - Chính trị, bài “Chủ động gia cố bờ sông Hương trước mưa lớn” phản ánh tình trạng sạt lở tại khu vực trước đình làng Hải Cát, phường Kim Long. Đợt mưa lớn tháng 9 vừa qua khiến khoảng 50m bờ sông bị xói lở, có vị trí ăn sâu khoảng 4m. Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, người dân đã bỏ hơn 30 triệu đồng mua vật liệu, thuê máy móc, nhân công gia cố tạm thời. Không chỉ Hải Cát, nhiều khu vực ven sông Hương, sông Bạch Yến và vùng gò đồi trên địa bàn phường cũng đang được rà soát, theo dõi để chủ động phương án ứng phó.

Cũng trên trang này, “Truyền ‘lửa’ từ những căn hầm bí mật” đưa bạn đọc trở lại những dấu tích của một thời chiến đấu kiên cường tại phường Thanh Thủy. Trong tổng số 134 căn hầm bí mật được thống kê, 8 căn đã được phục dựng. Không chỉ là sự tri ân những người đã hy sinh, những căn hầm đang trở thành “địa chỉ đỏ”, nơi học sinh được học lịch sử bằng những câu chuyện, hiện vật và không gian thực tế, qua đó bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm với quê hương.

Trang Kinh tế với bài “Đầu tư đồng bộ hạ tầng cho vùng nuôi trồng thủy sản” đề cập những điểm nghẽn về điện, giao thông, thủy lợi tại các vùng nuôi ở Phú Vang, Quảng Điền. Hạ tầng xuống cấp, thiếu đồng bộ không chỉ làm tăng rủi ro, chi phí mà còn hạn chế năng suất và khả năng mở rộng sản xuất. Ngành nông nghiệp thành phố xác định hướng đi là quy hoạch lại vùng nuôi, đầu tư hạ tầng “đi trước một bước”, tạo liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân để tiến tới sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao.

Trang 5 với hai bài viết thú vị về du lịch và giáo dục.

Ở trang Du lịch - Giáo dục, bài “Thu hút khách quay lại bằng sự tử tế” kể những câu chuyện nhỏ nhưng gợi mở một vấn đề lớn trong xây dựng hình ảnh điểm đến. Một bữa cơm dành cho nhóm du khách hỏng xe, chiếc túi đánh rơi được tìm lại hay sự tận tình của người làm dịch vụ đều có thể trở thành cách quảng bá tự nhiên và thuyết phục. Khi sự thân thiện, tử tế trở thành nét đẹp thường ngày, mỗi người dân cũng có thể là một “đại sứ du lịch” của Huế.

Trước mùa mưa bão, trang Đời sống - Xã hội giới thiệu bài “Tăng sức chống chịu trước mùa mưa bão”. Từ diễn tập sơ tán, cứu hộ, cứu nạn đến nâng cấp kênh mương, khu neo đậu tránh trú bão, xã Lộc An đang rà soát các khu vực xung yếu và củng cố lực lượng tại chỗ nhằm giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

Trang Bạn đọc - Pháp luật với bài “Cần đo đạc xác nhận hồ sơ theo quy định” đi từ phản ánh của một hộ dân tại thôn Hà Úc 1, xã Phú Vinh về hơn 5.000m² đất sử dụng nhiều năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua vụ việc, bài viết làm rõ quy trình đo đạc, xác minh nguồn gốc và căn cứ pháp lý để giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Số báo còn có nhiều thông tin thời sự, kinh tế, giáo dục và đời sống thiết thực khác.

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc!