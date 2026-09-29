Một sáng giữa thu, ghé thôn Dưỡng Mong, xã Phú Vang, chúng tôi ấn tượng trước không gian bình yên, xanh mát. Những ngôi nhà nép bên góc vườn, đường thôn, xóm sạch đẹp, cờ Tổ quốc phấp phới trong gió. Hỏi thăm Trương Huỳnh Công Ngọc Quỳnh, người dân vui vẻ chỉ về ngôi nhà xây mới khang trang nằm bên con đường bê tông mới: “Đó là thủ lĩnh trẻ, miệng nói tay làm của làng tôi”.

Ngồi trước hiên nhà, Quỳnh mời bát nước chè xanh. Câu chuyện của anh xoay quanh chuyện xóm, chuyện làng và những việc tưởng nhỏ nhưng góp lại thành đổi thay của một vùng quê.

Sinh năm 1988, từng học ngành xây dựng và có thời gian làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Quỳnh trở về quê với suy nghĩ giản dị: “Ta về ta tắm ao ta”. Anh tham gia công tác Đoàn, rồi trực tiếp làm kinh tế gia đình. Năm 2017, từ tiền dành dụm, anh mua máy gặt lúa, sau đó sắm thêm máy cày. Vừa làm ruộng, vừa cung cấp dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp ở địa phương, Quỳnh dần hiểu hơn những khó khăn của người nông dân, từ chi phí sản xuất, mùa vụ đến việc đưa máy móc vào đồng ruộng.

Năm 2024, Quỳnh được tín nhiệm làm Trưởng thôn Mong C, xã Phú Gia trước đây. Từ đó, công việc của anh không chỉ lo nghĩ chuyện sản xuất mà còn đường sá, môi trường, an ninh trật tự và những việc chung của cộng đồng.

Năm 2025, Quỳnh cùng cán bộ thôn vận động người dân làm gần 500m đường bê tông theo chương trình hỗ trợ “70-30” (Nhà nước và Nhân dân cùng làm). Từng hạng mục được đưa ra bàn bạc, thống nhất; người dân cùng tham gia kiểm tra, giám sát. Đến nay, cơ bản các tuyến đường trong thôn đã được bê tông hóa, việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.

Ấn tượng hơn là đồng ruộng ở khu vực Mai Sơn rộng khoảng 15ha, trước đây sản xuất gặp nhiều khó khăn do thấp trũng, đường nội đồng hạn chế, máy móc khó tiếp cận. Quỳnh cùng người dân đã bàn cách cải thiện thủy lợi, đường vào ruộng. Ban đầu nhiều hộ dè chừng, sau đó Quỳnh giải thích, hơn 20 hộ đồng tình thực hiện. Khi hạ tầng sản xuất ở đồng ruộng Mai Sơn được cải thiện, máy móc vào đồng thuận lợi hơn, năng suất lúa từ khoảng 51 tạ/ha, nay tăng lên hơn 60 tạ/ha.

Không dừng lại ở đó, Quỳnh còn vận động các nguồn lực sửa chữa đình làng Mong C, duy trì điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan và giữ gìn an ninh trật tự. Gần như toàn bộ các tuyến đường trong thôn có điện chiếu sáng; đình làng Mong C nay khang trang, sạch đẹp.

Ông Mai Văn Quang, người dân thôn Mong C nhận xét, Quỳnh là cán bộ năng động, gần dân. Nhiều việc chung của thôn có sự góp sức của anh, nhất là chuyện cải tạo đồng ruộng Mai Sơn đã được bà con tin và quý.

Gần ba năm gắn với công việc ở thôn, đến tháng 7/2026, hai thôn Mong B và Mong C được sắp xếp thành TDP Dưỡng Mong, xã Phú Vang với 388 hộ, 1.723 nhân khẩu. Chi bộ có 30 đảng viên, Quỳnh được cấp trên cử làm bí thư chi bộ.

Dưỡng Mong hiện có hơn 230ha lúa, năng suất bình quân gần 60 tạ/ha; tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%. Địa bàn thôn mới hiện nay rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu sắp xếp chỉnh trang về hạ tầng, môi trường, đời sống và sự gắn kết cộng đồng đang đặt niềm tin vào Quỳnh.

Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Phú Vang Mai Thị Thanh Thảo cho biết: “Quỳnh là cán bộ trẻ đã có kinh nghiệm ở cơ sở. Quỳnh không nề hà việc khó, có việc cần cho địa phương là sẵn sàng tham gia. Thế mạnh của Quỳnh là khả năng tập hợp, vận động người dân cùng làm. Qua thực tiễn công tác, Quỳnh được cấp ủy, chính quyền ghi nhận”.

Ở phường Phong Thái, câu chuyện của Phạm Ngọc Hùng cũng bắt đầu từ những thửa ruộng.

Sinh năm 1979, lớn lên trong một gia đình còn nhiều khó khăn ở Hiền Sĩ, Hùng từng tham gia quân ngũ, sau đó trải qua nhiều công việc tại các doanh nghiệp trước khi trở về gắn bó với HTX Nông nghiệp Nam Sơn. Chẳng biết là duyên hay phần, năm 2012, anh được dân tín nhiệm làm Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Nam Sơn; đến năm 2016 giữ cương vị giám đốc.

Hơn 10 năm ở HTX Nông nghiệp Nam Sơn, Hùng hiểu rằng việc khó không nằm trên giấy mà ở từng thửa ruộng, từng hộ dân. Cùng một giống lúa nhưng điều kiện đất đai, nguồn nước, lao động và tập quán sản xuất của mỗi hộ lại khác nhau.

Ở địa bàn Nam Sơn trước đây có những vùng sản xuất khó khăn, ruộng không đồng đều, thủy lợi và cơ giới hóa chưa thuận lợi. Hùng cùng ban lãnh đạo HTX rà soát từng khu vực, bàn với người dân về giống, lịch thời vụ, làm đất, thu hoạch và đầu ra. Những cách làm phù hợp được thử nghiệm trước khi nhân rộng. Nhờ đó, năng suất lúa ở Nam Sơn không thể vượt quá 50 tạ/ha thời điểm đó, nay đã tăng gần 60 tạ/ha. Bản thân Hùng cũng trực tiếp sản xuất 6 sào lúa, hơn 6 sào lạc và 6 sào sắn. Anh thử nghiệm lạc hữu cơ, lạc phủ bạt, đồng thời tìm hướng sản xuất phù hợp cho xã viên thuộc HTX.

Thêm một nhiệm kỳ làm giám đốc HTX kết thúc nhưng xã viên chưa muốn Hùng nghỉ. Mới đây, Hùng được cử làm Tổ trưởng TDP Nam Sơn. Công việc mới rộng hơn, từ đường sá, môi trường đến an ninh trật tự và những vấn đề phát sinh trong cộng đồng.

Hiện nay, điều Hùng trăn trở vẫn là sản xuất. Một số diện tích ruộng cao thấp không đều, có nơi như những “thửa ruộng bậc thang”, khiến việc đưa máy móc vào sản xuất khó khăn. Hùng mong muốn hoàn thiện hệ thống thủy lợi, đường nội đồng, san phẳng những khu ruộng phù hợp để hình thành vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, người dân TDP Nam Sơn cho biết, bà con tin và quý Hùng bởi anh gần dân, hiểu chuyện. Mới đây Hùng kết nối với lãnh đạo thành phố đề xuất kinh phí xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng dài gần 0,5km, giải quyết mong mỏi lâu nay của người dân ở địa phương.

Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái Hoàng Ngọc Hòa chia sẻ: "Hùng là cán bộ cơ sở trách nhiệm, nắm sát công việc sản xuất. Hễ việc gì nơi ruộng đồng gặp khó là có Hùng lo”.

Điểm gặp nhau ở Quỳnh và Hùng là họ không bắt đầu bằng những điều lớn lao. Cách làm của họ là gần dân, sát việc. Hễ thấy chuyện khó, tồn tại ở địa phương là cùng dân bàn, cùng dân tháo gỡ. Với những việc ngoài khả năng, vượt quá thẩm quyền, cùng nhau họp bàn phản ánh để cấp trên xem xét, giải quyết.

Điều này không cần chứng minh qua lời nói mà thể hiện qua từng việc cụ thể. Một con đường được làm xong, một vùng ruộng sản xuất thuận lợi hơn, một vấn đề của người dân được đề xuất, phản ánh và theo đến cùng… đều là những cách mà Quỳnh và Hùng đã tạo dựng lòng tin và sự đồng thuận từ cơ sở.

Từ đầu tháng 7/2026, sau sắp xếp đơn vị hành chính, không riêng ở xã Phú Vang hay phường Phong Thái, không gian của nhiều khu dân cư, thôn và TDP trên địa bàn thành phố rộng hơn, số hộ dân đông hơn, công việc cũng đa dạng hơn. Cán bộ ở thôn hay TDP như Quỳnh và Hùng không chỉ nắm tình hình mà còn phải chủ động phát hiện vấn đề, lắng nghe dân và phối hợp giải quyết những việc phát sinh mới từ cơ sở.

KỲ 2: TRAO TRÁCH NHIỆM CHO NGƯỜI TRẺ