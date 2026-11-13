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ClockThứ Sáu, 13/11/2026 08:58

Đổi mới công tác tư tưởng từ cơ sở

HNN - Sự bùng nổ của công nghệ số và mạng xã hội đang làm thay đổi sâu sắc phương thức tiếp nhận thông tin của công chúng, đặt công tác tư tưởng của Đảng trước những thách thức lớn. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức làm công tác tư tưởng, nhất là từ cơ sở.

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Tư duy mới, cách làm mới

Trước sự thay đổi trong cách tiếp nhận thông tin của người dân, Đảng ủy phường Phú Xuân xác định đổi mới công tác tư tưởng là yêu cầu cấp thiết, nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phù hợp với tinh thần Nghị quyết 25, Đảng ủy phường Phú Xuân đã chủ động đổi mới công tác tư tưởng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là chuyển công tác chính trị tư tưởng về sát cơ sở, từng địa bàn dân cư, tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa không gian thực và không gian số.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, công tác tư tưởng không chỉ dừng lại ở việc thay đổi hình thức tuyên truyền, mà cần chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, đối thoại và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

“Điển hình như mô hình “Tuyến kiệt 4.0” tại kiệt 130 đường Đặng Thái Thân. Người dân chỉ cần quét mã QR trên điện thoại là có thể tiếp cận các video hướng dẫn thủ tục hành chính, quy định pháp luật và những thông tin thiết thực nhất gắn với đời sống, thay vì phải tìm đọc bản tin giấy như trước đây”, đồng chí Đặng Thị Ngọc Lan cho hay.

Anh Bùi Quang Tình, đảng viên thuộc Chi bộ tổ dân phố Khánh Ninh (phường Phú Xuân) chia sẻ, nội dung truyền thông của phường được thiết kế ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu thông qua các infographic, video clip sinh động. Thông tin về các chủ trương, chính sách đều được số hóa và chuyển tải qua trang thông tin điện tử của phường và hệ thống các nhóm Zalo cộng đồng.

Bên cạnh đổi mới hình thức tuyên truyền, Đảng ủy phường Phú Xuân còn chú trọng việc nắm bắt tư tưởng và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, đất đai, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị và an sinh xã hội, việc cung cấp thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch và đối thoại kịp thời có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Địa phương chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tiếp nhận, kiểm chứng và chia sẻ thông tin; đồng thời nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai lệch, chủ động giải thích những vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh.

 Kết hợp truyền thông số với phương thức tuyên truyền trực tiếp. 

Gỡ “nút thắt” từ cơ sở

Đổi mới công tác tư tưởng trong bối cảnh số đang đặt ra một số khó khăn, cả về môi trường thông tin, khả năng tiếp cận của người dân và năng lực tổ chức thực hiện ở cơ sở. Thông tin chính thống và thông tin chưa được kiểm chứng cùng tồn tại, lan truyền với tốc độ nhanh, trong khi một số vấn đề phát sinh tại cơ sở nếu không được giải thích kịp thời có thể dẫn đến những cách hiểu khác nhau.

Phú Xuân là địa bàn đông dân cư, có nhiều nhóm đối tượng với độ tuổi, điều kiện sống và kỹ năng công nghệ khác nhau. Vì vậy, nếu chỉ chú trọng tuyên truyền trên nền tảng trực tuyến sẽ rất khó để mọi người dân có thể tiếp cận đầy đủ thông tin.

“Chúng tôi không tuyệt đối hóa vai trò của công nghệ, mà phải kết hợp giữa truyền thông số với phương thức tuyên truyền trực tiếp; chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng và truyền thông; đồng thời, tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực chất, hướng đến mức độ hài lòng của người dân và khả năng giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở”, đồng chí Đặng Thị Ngọc Lan thông tin.

Với đặc thù đô thị di sản, phường Phú Xuân sẽ tiếp tục gắn đổi mới công tác tư tưởng với bảo tồn giá trị văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Mục tiêu là xây dựng phương thức tuyên truyền hiện đại nhưng vẫn gần dân, sát cơ sở; ứng dụng công nghệ số nhưng không làm mất đi sự gắn kết trực tiếp giữa cán bộ với người dân.

Bài: Thanh Hà - Ảnh: Quang phong
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