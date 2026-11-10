Dự báo phải cụ thể đến từng khu vực có nguy cơ thiên tai

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước cục bộ

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn thành phố (KTTV) cho biết, 10 tháng đầu năm 2026, thường xuyên theo dõi, phân tích diễn biến thời tiết, mưa, lũ trên lưu vực sông Hương, sông Bồ và các khu vực trọng điểm; tổ chức quan trắc, dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội, Đài KTTV thành phố phát hành gần 800 bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai các loại, trong đó có nhiều bản tin về nắng nóng.

Trong thời gian này, trên Biển Đông xuất hiện 5 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới. Địa bàn thành phố ghi nhận 2 đợt lũ nhỏ, ở mức trên báo động I. Tổng lượng mưa phổ biến từ 2.000 - 2.500mm.

Nhận định về thời tiết những tháng cuối năm 2026, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, trong tháng 11, ngoài đợt mưa lớn diện rộng dự báo kéo dài đến hết ngày 12/11, thời gian còn lại có thể xuất hiện 1 - 2 đợt mưa lớn diện rộng hoặc mưa lớn cục bộ. Tổng lượng mưa trong tháng 11 và 12/2026 dự báo chỉ đạt khoảng 60 - 90% trung bình nhiều năm. Tình trạng này có thể tiếp tục trong những tháng đầu năm 2027, tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước cục bộ.

“Từ nay đến hết tháng 12/2026, khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông không cao. Trong tháng 12, dự báo có khoảng 3-4 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường; đợt rét đầu tiên của mùa đông 2026 - 2027 có thể xuất hiện vào dịp Giáng sinh. Năm 2027, nắng nóng tại Huế có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 7 - 10 ngày, mức độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm và năm 2026”, ông Hùng thông tin.

Tại buổi làm việc, Đài KTTV thành phố kiến nghị UBND thành phố quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư, nâng cấp máy móc, trang thiết bị và công nghệ phục vụ quan trắc, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Lãnh đạo các sở, ngành cũng trao đổi về cơ chế phối hợp, đồng thời làm rõ một số kiến nghị của đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn thành phố thông tin về công tác dự báo trong thời gian qua.

Dự báo phải cụ thể đến từng khu vực có nguy cơ thiên tai

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh, Huế có đặc thù về địa hình, khí hậu, hệ thống sông ngòi, đầm phá, vùng ven biển và miền núi. Cùng với yêu cầu phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và văn hóa, thành phố đang đối mặt với những tác động ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu và thiên tai. Vì vậy, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn có vai trò quan trọng, phục vụ cả công tác quy hoạch, phát triển lâu dài lẫn chỉ đạo, điều hành, ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng dự báo, chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động chuyên môn. Cùng với đó, cần khai thác hiệu quả hệ thống trạm đo mưa, đo lưu lượng và các thiết bị quan trắc hiện có; rà soát những vị trí còn thiếu hoặc chưa phù hợp để đề xuất bổ sung, nâng cấp.

Đặc biệt, bản tin dự báo cần cụ thể theo từng khu vực có đặc điểm địa hình và nguy cơ thiên tai khác nhau. Trong đó, chú trọng dự báo mưa lớn, ngập lụt tại đô thị trung tâm; cảnh báo thiên tai ở vùng ven biển, đầm phá; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại miền núi, nhất là địa bàn A Lưới và khu vực phía tây nam thành phố. Đối với khu vực cửa biển, cửa phá, cần nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền ra vào, đánh bắt và khai thác thủy sản.

Chủ tịch UBND thành phố lưu ý tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Đài KTTV với các sở, ngành, địa phương và đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa, công trình thủy lợi, thủy điện. “Chất lượng dự báo phụ thuộc lớn vào dữ liệu đầu vào, nhất là thông tin lượng mưa, lưu lượng nước và tình hình vận hành hồ chứa. Do đó, các đơn vị cần phối hợp thường xuyên, cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, tạo cơ sở cho công tác dự báo và điều hành tích, xả nước hợp lý, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân”, đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Cán bộ Đài Khí tượng Thủy văn thành phố theo dõi, kiểm tra số liệu phục vụ công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Cần thiết hỗ trợ nguồn lực để nâng cấp trang thiết bị

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Đài KTT thành phố chủ động xây dựng, lưu trữ và chia sẻ chuỗi dữ liệu quan trắc nhiều năm, nhất là trong các thời điểm xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng kéo dài, hạn hán, mưa lớn, bão, lũ. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu, dự báo và tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố. Việc cung cấp dữ liệu cần gắn với yêu cầu chuyên môn của từng ngành. Các đơn vị phải chủ động phối hợp, tránh tình trạng khép kín thông tin.

Đối với hệ thống hồ chứa, công trình thủy lợi, thủy điện, cần rà soát các trạm quan trắc mưa, lưu lượng và camera giám sát tại khu vực hồ, đập, cửa xả. Những vị trí lắp đặt chưa phù hợp hoặc thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu phải được đánh giá để điều chỉnh, bổ sung. Các đơn vị quản lý công trình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin vận hành, hỗ trợ xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo sát với thực tế.

Về kiến nghị đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất sự cần thiết phải hỗ trợ nguồn lực để Đài KTTV thành phố nâng cấp trang thiết bị, công nghệ. Tuy nhiên, các đề xuất phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, xác định rõ mục tiêu, hiệu quả sử dụng và tính cấp thiết, tránh đầu tư dàn trải, không phát huy công năng.