Sông Ô Lâu sạt lở áp sát nhà dân

Bà Thư lo sợ khi dòng sông ngày càng ăn sâu vào vườn của gia đình.

Nước sông lấn dần vào vườn nhà

Đi dọc bờ nam sông Ô Lâu qua TDP Vĩnh Nguyên hiện nay dễ dàng nhận thấy những dấu tích sạt lở mới do những đợt mưa lớn vào giữa tháng 9 vừa qua. Nhiều đoạn bờ đất bị khoét sâu, nham nhở; có vị trí, mép sông chỉ còn cách vườn nhà, đường dân sinh 1 - 2m.

Đứng bên phần đất vườn vừa bị dòng nước cuốn trôi, bà Nguyễn Thị Thư (63 tuổi, TDP Vĩnh Nguyên) không giấu được lo lắng. Sạt lở ở khu vực vườn nhà xảy ra nhiều năm, nhưng sau những trận mưa lớn vừa qua, bờ sông tiếp tục bị khoét sâu và xuất hiện thêm điểm mới. Hiện phần đất sau ngôi nhà bếp của gia đình bà, nước đã ăn sâu thêm gần 2m. Những hàng tre trước đây góp phần giữ đất nay nhiều đoạn đã bị nước đánh bật nằm thỏm sâu giữa dòng. Điều bà Thư lo nhất là đất tiếp tục bị cuốn trôi, ảnh hưởng đến nhà cửa. “Tôi chỉ mong có cách nào giữ được bờ, chứ mỗi trận mưa lớn lại thấy đất bị cuốn đi dần, không biết sắp đến việc canh tác ra sao”, bà Thư lo lắng.

Cách đó không xa, khu vườn nhà ông Nguyễn Mân cũng bị nước sông khoét sâu gần 2m. Chỉ tay về phía phần đất mới sạt lở, ông Mân cho biết, trước đây khu vực này còn rộng hơn. Sau mỗi trận mưa lớn, ông lại ra kiểm tra vì lo đất tiếp tục bị cuốn xuống sông. “Nhìn bờ sông ngày càng lấn vào vườn, gia đình rất lo. Chúng tôi mong ngành chức năng sớm có giải pháp giữ bờ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến nhà cửa, đường sá”, ông Mân nói.

Dọc bờ nam sông Ô Lâu qua khu vực TDP Vĩnh Nguyên, nhiều điểm sạt lở còn xuất hiện ở khu vực trạm bơm Nam Phong 1 và nhà thờ họ Nguyễn. Có vị trí nay chỉ còn cách mép nước sông chưa đến nửa mét.

Theo UBND phường Phong Điền, sau đợt mưa từ ngày 11 - 13/9 vừa qua, trên địa bàn phường ghi nhận 4 vị trí sạt lở bờ sông Ô Lâu, gồm 3 vị trí tại TDP Vĩnh Nguyên và 1 vị trí tại TDP Phong Mỹ 2. Tại các vị trí mới, bờ sông bị ăn sâu từ 2 - 5m, kéo dài 20 - 30m về phía nhà dân và đường dân sinh. Tính những điểm từ các năm trước, riêng TDP Vĩnh Nguyên hiện có hơn 10 điểm sạt lở ảnh hưởng đến nhà ở, vườn tược, đường giao thông.

Sớm có giải pháp

Ông Hoàng Minh Hữu, Tổ trưởng TDP Vĩnh Nguyên cho biết, người dân ở bờ nam sông Ô Lâu đã chứng kiến sạt lở nhiều năm. Tuy nhiên, sau những trận mưa lớn gần đây, một số vị trí tiếp tục bị khoét sâu và xuất hiện thêm điểm mới như nối dài thêm nỗi lo.

Theo ông Hoàng Minh Hữu, khu vực này thường bị xói lở sau mưa là do lòng sông tại đoạn này hẹp. Khi nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, dòng chảy tác động trực tiếp vào những đoạn bờ yếu. Khi mưa lớn kéo dài, tình trạng sạt lở lan rộng, ăn sâu vào đất vườn, nhà cửa của người dân.

Ông Đồng Hữu Tôn, Bí thư Chi bộ TDP Vĩnh Nguyên đề xuất, đối với các điểm sạt lở ở bờ nam sông Ô Lâu, các cơ quan chức năng của phường, thành phố cần sớm quan tâm xử lý để người dân ổn định cuộc sống. Hiện TDP Vĩnh Nguyên có 513 hộ, trong đó phần lớn sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, vườn tược ở khu vực bờ nam sông Ô Lâu. Các điểm sạt lở đang ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh và sản xuất của bà con.

Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền cho biết, lãnh đạo phường đã khảo sát thực địa tại các điểm sạt lở và vị trí có nguy cơ sạt trượt ở TDP Vĩnh Nguyên và Phong Mỹ 2. Trước mắt, phường chỉ đạo các ngành chức năng che chắn, rào cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm; tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh, không đến gần khu vực mất an toàn.

UBND phường Phong Điền cũng đã có văn bản báo cáo, kiến nghị các cơ quan chức năng của thành phố quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư gia cố, bảo vệ bờ sông Ô Lâu tại các điểm xung yếu nhằm giữ đất, tài sản và bảo đảm an toàn tính mạng của người dân.