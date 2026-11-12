Phổ biến quy định mới về xuất xứ hàng hóa

Hoạt động xuất khẩu dăm gỗ qua cảng Chân Mây ngày càng sôi động.

Tại hội thảo, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị định số 384/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất, lưu thông trong nước; đồng thời tham gia góp ý các dự thảo thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.

Hội thảo cũng cập nhật những điểm mới về quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia, giúp doanh nghiệp nắm bắt quy định và tận dụng hiệu quả các ưu đãi thuế quan. Các đại biểu đồng thời trao đổi, đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp trong quá trình thực thi quy định về xuất xứ hàng hóa.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.458,44 triệu USD, tăng 18,77% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 91,15% kế hoạch năm. Hàng hóa của các doanh nghiệp thành phố đã xuất khẩu đến khoảng 56 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo ông Phan Hùng Sơn, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động xuất khẩu đang đối mặt với nhiều thách thức khi các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt kiểm soát chuỗi cung ứng, tính minh bạch và quy tắc xuất xứ hàng hóa. Do đó, việc cập nhật, nắm vững các quy định mới có ý nghĩa quan trọng, giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro và nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường kết nối với Bộ Công Thương; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, cải tiến quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.