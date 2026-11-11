  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 12/11/2026 09:40

Đề phòng sạt lở, tập trung khắc phục hạ tầng giao thông

HNN.VN - Sáng 12/11, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố cảnh báo 8 khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài những ngày qua.

Mưa giảm, nước các sông ở Huế đang xuốngNguy cơ mất an toàn khi đi rừng mùa mưa lũỨng phó nguy cơ sạt lở từ những điểm xung yếu

Một trong những điểm nguy cơ sạt lở đất đá tại xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: Hữu Phúc  

Cụ thể, tại xã Chân Mây - Lăng Cô, nguy cơ tập trung ở các thôn Phú Gia, Thổ Sơn, đèo Phú Gia, đèo Hải Vân, đường khu du lịch Laguna và bờ sông Nước Ngọt, sông Bù Lu.

Tại xã Phú Lộc, các điểm nguy cơ gồm thôn Trung Phước Tượng, Trung An; Quốc lộ 49B đoạn Phú Lộc - Lộc Bình, đèo Phước Tượng, đường Cầu Tư Hiền - Lộc Bình, đường lên Bạch Mã và khu vực đầm Cầu Hai.

Xã Hưng Lộc có nguy cơ sạt trượt trên đường 14B và bờ sông Nong. Tại xã Khe Tre, nguy cơ tập trung ở các đồi Khe Tre, Hà An, Đa Phú, đường lên đèo La Hy, cao tốc La Sơn - Túy Loan và bờ sông Tả Trạch.

Các khu vực còn lại gồm: xã Lộc An (bờ sông Truồi); xã Nam Đông (thôn Lấp, A Tin và bờ sông Tả Trạch); phường Phú Bài (Dương Hòa, Phú Sơn và bờ sông Hữu Trạch); xã Vinh Lộc (bờ biển Giang Hải - Vĩnh Mỹ và hai đầu kè Giang Hải).

Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 40mm. Lũ quét, sạt lở có thể đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông và thiệt hại công trình, tài sản.

Lực lượng xung xích hỗ trợ người dân A Lưới 1 khắc phục nhà cửa bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Hải Văn 

Trước thiệt hại do mưa lớn gây ra, các địa phương vùng A Lưới đang huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hạ tầng giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đợt mưa lũ vừa qua khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, nhiều tuyến đường sạt lở, bồi lấp. Tại xã A Lưới 1, có 4 nhà bị tốc mái; một cống trên tuyến đường liên thôn Bắc Sơn bị sập hoàn toàn, dài khoảng 4m. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh, xã A Lưới 3 ghi nhận 3 điểm sạt trượt với chiều dài ảnh hưởng khoảng 250m; xã A Lưới 1 có 4 điểm, dài khoảng 200m.

Tại xã A Lưới 2, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, bồi lấp, ảnh hưởng việc đi lại. Trong đó, đường thôn Hồng Nam sạt lở khoảng 50m; đường Bắc Sơn (thôn Tà Rê) bồi lấp 20m; đường Giải phóng A So (thôn Sơn Phước) bồi lấp 50m; đoạn qua thôn Hồng Quảng sạt lở khoảng 50m. Một số điểm tại thôn Hồng Bắc và A Bả cũng bị ảnh hưởng.

 Xã A Lưới 2 xử lý bồi lấp do đất đá tràn qua một số tuyến đường. Ảnh: V. Hải

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông, ngăn phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Công an các xã phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ A Lưới sử dụng xe múc, xe ủi thu dọn đất đá, khơi thông các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh, bảo đảm giao thông trở lại.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi các hộ bị thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, khắc phục hạ tầng và xử lý các tình huống phát sinh.

Các đơn vị vũ trang duy trì trực ban 24/24 giờ, bố trí lực lượng sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông. Các địa phương cũng huy động phương tiện cơ giới của người dân, doanh nghiệp để kịp thời xử lý bùn đất, khơi thông đường sá.

Trước nguy cơ sạt lở tại khu vực đồi núi, suối, khe, các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng cảnh báo, di dời người dân đến nơi an toàn và tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm giao thông, ổn định sản xuất.

PHONG ANH - HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
Sạt lở đấtmưa lớnTP. Huế.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mưa giảm, nước các sông ở Huế đang xuống

Sáng 11/11, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cho biết, mưa trên địa bàn đã giảm, mực nước các sông đang xuống. Tuy nhiên, trong những ngày tới, khu vực vẫn có mưa lớn cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại các vùng thấp trũng.

Mưa giảm, nước các sông ở Huế đang xuống
Chủ động phương án đón lũ, hạn chế thiệt hại

Mưa lớn, nguy cơ nước sông dâng cao gây ngập lụt, người dân tại các địa phương vùng thấp trũng hạ lưu sông Hương đã chủ động triển khai nhiều phương án ứng phó nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chủ động phương án đón lũ, hạn chế thiệt hại

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top