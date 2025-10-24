  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 25/10/2025 22:32

Cảnh báo sạt lở gần khu vực gầm cầu Tuần

HNN.VN - UBND phường Thủy Xuân vừa phát đi cảnh báo sạt lở gần khu vực gầm cầu Tuần, thuộc địa phận phường Thủy Xuân.

Ghi ở Phú Hồ, nơi con nước vừa vơi An toàn thi công trong mùa mưa bão Đưa người dân trở về nhà an toàn sau mưa lũ

 Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo ở khu vực sạt lở

Theo đó, chiều tối ngày 25/10, tại khu vực gần gầm cầu Tuần thuộc địa bàn phường Thủy Xuân xảy ra hiện tượng sạt lở đất. Khu vực sạt lở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

UBND phường Thủy Xuân đã đặt biển cảnh báo, giăng dây tại điểm sạt lở, đồng thời khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành các biển cảnh báo nguy hiểm, không tự ý vượt qua khu vực rào chắn đã được cơ quan chức năng cảnh báo. Hạn chế di chuyển, tụ tập, dừng đỗ phương tiện tại các khu vực chân cầu, ta luy, bờ dốc hoặc ven sông suối trong thời gian mưa lớn; theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết, chủ động phòng tránh sạt lở và ngập úng cục bộ.

Khi phát hiện dấu hiệu sụt lún, sạt trượt, người dân cần báo ngay cho UBND phường hoặc Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phường để kịp thời xử lý.

Hải Anh
 Từ khóa:
Thủy Xuânsạt lở. bờ sôngTuần
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ô nhiễm môi trường ở Khu quy hoạch Bàu Vá

Người dân ở Khu quy hoạch (KQH) Bàu Vá, đặc biệt tại đường Sơn Xuyên và Nguyễn Văn Đào (thuộc hai phường Phường Đúc, Thủy Xuân, quận Thuận Hóa) sống trong sự lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường (ONMT) từ “trại” chăn nuôi và bụi khói của một số hộ dân đang hoạt động giữa khu dân cư.

Ô nhiễm môi trường ở Khu quy hoạch Bàu Vá
Trao trả tài sản cho người dân bị đánh rơi

Ngày 9/6, Công an phường Thủy Xuân (quận Thuận Hóa) trao trả lại tài sản cho anh Phạm Phước Bình (trú tại xã Hương Phú, huyện Phú Lộc) sau khi tiếp nhận từ người dân nhặt được.

Trao trả tài sản cho người dân bị đánh rơi
Nghề làm mõ trên đồi Thủy Xuân

Vùng đồi Thủy Xuân, TP. Huế nổi tiếng với những ngôi chùa cổ như Từ Hiếu, Đông Thuyền, Bảo Lâm, Châu Lâm, Diệu Nghiêm... Lạc bước vào chốn mây gió tiêu diêu với nhiều rặng thông vi vu trên những sườn đồi này, vào buổi sớm tinh mơ hay khi hoàng hôn về, nghe trong gió tiếng chuông chùa ngân vang và cả những tiếng mõ đều đều từ những cánh cửa chùa vọng lại. Chợt thấy lòng êm dịu và thanh thản lạ thường.

Nghề làm mõ trên đồi Thủy Xuân

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top