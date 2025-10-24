Cảnh báo sạt lở gần khu vực gầm cầu Tuần

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo ở khu vực sạt lở

Theo đó, chiều tối ngày 25/10, tại khu vực gần gầm cầu Tuần thuộc địa bàn phường Thủy Xuân xảy ra hiện tượng sạt lở đất. Khu vực sạt lở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

UBND phường Thủy Xuân đã đặt biển cảnh báo, giăng dây tại điểm sạt lở, đồng thời khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành các biển cảnh báo nguy hiểm, không tự ý vượt qua khu vực rào chắn đã được cơ quan chức năng cảnh báo. Hạn chế di chuyển, tụ tập, dừng đỗ phương tiện tại các khu vực chân cầu, ta luy, bờ dốc hoặc ven sông suối trong thời gian mưa lớn; theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết, chủ động phòng tránh sạt lở và ngập úng cục bộ.

Khi phát hiện dấu hiệu sụt lún, sạt trượt, người dân cần báo ngay cho UBND phường hoặc Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phường để kịp thời xử lý.