Đưa người dân trở về nhà an toàn sau mưa lũ

Cán bộ y tế phường An Cựu kiểm tra sức khỏe cho anh Nguyễn Văn Hà sau khi về nhà

Trước đó, trong đợt mưa lớn kéo dài, UBND phường An Cựu đã tổ chức lực lượng đi kiểm tra, khảo sát tình hình tại các khu vực thấp trũng, chủ động vận động, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Trong đó, gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hồng, trú tại 34/46 Nguyễn Hữu Cảnh (tổ 1 An Tây, phường An Cựu) là một trong những hộ đặc biệt khó khăn được quan tâm hỗ trợ.

Gia đình bà Hồng thuộc diện hộ nghèo, có con trai là anh Nguyễn Văn Hà bị xuất huyết não, nằm liệt giường nhiều năm, mất hoàn toàn khả năng lao động. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để bảo đảm an toàn tính mạng, tối 22/10, UBND phường đã kịp thời huy động lực lượng và phương tiện di dời cả gia đình đến Trạm Y tế phường An Cựu cơ sở 3 (119 Võ Văn Kiệt) để tránh trú mưa lũ.

Lãnh đạo UBND phường An Cựu thăm và trao quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hồng

Trong những ngày lưu trú tại trạm y tế, các thành viên trong gia đình được cán bộ y tế, lực lượng dân quân và cán bộ phường tận tình chăm sóc, hỗ trợ lương thực, thuốc men. Lãnh đạo phường An Cựu cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ, giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Khi thời tiết tạm ổn, nước rút, UBND phường phối hợp cùng Đội xe 0 đồng bố trí phương tiện đưa gia đình bà Hồng trở về nhà an toàn, tiếp tục ổn định cuộc sống.

Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đồng thời cho thấy sự chủ động, trách nhiệm và tình người của chính quyền phường An Cựu trong công tác phòng chống mưa lũ, hỗ trợ người dân trên địa bàn.