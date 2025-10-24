Xác định vị trí xe taxi bị nước cuốn trôi

Lãnh đạo UBND phường, Công an phường Thủy Xuân và Đội cứu hộ 0 đồng bàn phương án trục vớt phương tiện

Theo đó, vị trí chiếc xe được phát hiện cách khu vực cầu Hồng Khê, kiệt 106 đường Minh Mạng, phường Thủy Xuân khoảng hơn 200m. Do nằm ở vị trí khó tiếp cận, UBND phường Thủy Xuân đã huy động lực lượng, phối hợp Công an phường Thủy Xuân, Đội cứu hộ 0 đồng xây dựng phương án và tiến hành hỗ trợ trục vớt.

Trước đó vào lúc 23h30 khuya ngày 23/10/2025, mưa lớn khiến đoạn kiệt 106 đường Minh Mạng bị ngập. Tại điểm này, địa phương đã giăng dây cảnh báo. Tuy nhiên do trời tối và không quen đường nên taxi đã đi vào khu vực nguy hiểm và xe hỏng máy. Trong lúc đang tìm cách xử lý sự cố, nước lên nhanh và chảy xiết khiến xe bị cuốn trôi. Lúc này, tài xế đã rời khỏi xe nên không ảnh hưởng về người.

Ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân khuyến cáo, người dân tuyệt đối không vượt qua các khu vực đã được đặt rào chắn và cảnh báo nguy hiểm; chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong mưa, lũ.