Kịp thời khống chế ngọn lửa bùng phát tại phường Thủy Xuân

Thành lập 21 công an phường và 19 công an xã

Ngày 29/6, Công an TP. Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an cấp xã và quyết định của Giám đốc Công an thành phố về công tác cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn - UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì buổi lễ.