Chương trình "Xuân yêu thương" của Quỹ từ thiện Hạnh phúc - đón Tết Bính Ngọ 2026 cùng Huế

Hơn hai tháng sau những ngày mưa lũ khốc liệt, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần. Dẫu đã nỗ lực đồng hành cùng bà con trong các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, Quỹ Từ thiện Hạnh Phúc vẫn không nguôi trăn trở: Liệu những hộ gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai có được đón một cái Tết ấm áp, đủ đầy? Xuất phát từ mong muốn sẻ chia khó khăn và mang mùa xuân yêu thương đến với bà con xứ Huế, Quỹ từ thiện Hạnh Phúc đã triển khai chương trình “Xuân yêu thương” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực:

1. Lan tỏa đạo nghĩa qua hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ các cơ sở tôn giáo chuẩn bị đón tết, duy trì nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của bà con xứ Huế

Ngay sau khi hoàn tất công tác vận động nguồn lực vào ngày 22/12/2025, Quỹ Từ thiện Hạnh Phúc (HCF) đã khẩn trương triển khai chương trình. Một trong những hoạt động mở đầu mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc là việc tiếp nhận sự ủy quyền của một mạnh thường quân trao tặng bức ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được thỉnh từ Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) trong chuyến đi từ thiện vào tháng 11/2024 cùng thầy Thích Pháp Hòa, các sư và đoàn từ thiện Tường Nguyên - đến các cơ sở tôn giáo tại Huế. Bức ảnh là kết tinh của lòng thành, theo chân chuyến đi từ thiện của đoàn thiện nguyện, gắn với những buổi nghe thuyết pháp đầy ý nghĩa. Đây không chỉ là món quà tín ngưỡng mà còn là biểu tượng cho tinh thần an lành và hướng thiện.

Thấu hiểu vai trò của các đền chùa trong việc gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa – tín ngưỡng dân tộc, nhất là trong dịp Tết cổ truyền, Quỹ Từ thiện Hạnh Phúc cũng đã chuẩn bị những phần quà cúng dường, góp phần hỗ trợ các cơ sở tôn giáo khắc phục khó khăn sau mưa lũ. Ngày 12/1/2026, Quỹ đã đến thăm hỏi và trao tranh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại chùa Giác Hoàng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, chùa An Lăng, chùa Tĩnh Lâm và Phong Thần Điện.

Bà Nguyễn Phương Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ từ thiện Hạnh Phúc cùng các thành viên Quỹ dâng tặng bức tranh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại chùa Giác Hoàng và Học viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế, ĐĐ. TS. Hương Yên trụ trì chùa Giác Hoàng, Viện phó Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đại diện tiếp nhận tấm lòng thành kính của Quỹ từ thiện Hạnh Phúc

2. Hơn 290 phần quà xuân đến với bà con khó khăn

Song song với các hoạt động tâm linh, Quỹ phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em - những đối tác chiến lược tại địa phương – tổ chức các chương trình trao quà Tết cho người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Ngày 13/1/2026, chương trình “Xuân Yêu Thương” được triển khai tại phường Phú Bài và phường Hương Thủy, thành phố Huế. Tại mỗi địa điểm, 60 suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt đã được trao tận tay các hộ gia đình khó khăn, góp phần sẻ chia gánh nặng mưu sinh khi Tết đến xuân về.

Tiếp nối hành trình yêu thương, ngày 14/1/2026, Quỹ Từ thiện Hạnh Phúc đã đến làng Ô Sa, xã Đan Điền, thành phố Huế để trao 170 suất quà cho bà con nơi đây. Bên cạnh các nhu yếu phẩm cần thiết, chương trình còn gửi tặng những bộ quần áo do các mạnh thường quân đóng góp, mang theo hơi ấm của tình người, sự quan tâm và sẻ chia trong những ngày đầu năm mới.

Bà Nguyễn Phương Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ từ thiện Hạnh Phúc và ông Phan Tuấn Vũ, ĐUV, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Phú Bài đại diện lên trao quà tặng cho bà con phường Phú Bài, thành phố Huế

Đoàn công tác Quỹ từ thiện Hạnh Phúc chụp ảnh lưu niệm tại Hội trường trao 60 suất quà cho bà con phường Phú Bài, thành phố Huế

Đại diện Quỹ từ thiện Hạnh Phúc cùng lãnh đạo phường trao quà tặng 60 suất quà cho bà con phường Hương Thủy, thành phố Huế

Đoàn công tác Quỹ từ thiện Hạnh Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và bà con làng Ô Sa, xã Đan Điền, thành phố Huế trao tặng 170 suất quà

3. Tri ân các đơn vị đồng hành lâu dài

Bên cạnh việc hỗ trợ người dân, Quỹ Từ thiện Hạnh Phúc cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến các đối tác và đơn vị chăm sóc an sinh xã hội trên địa bàn. Các phần quà Tết đã được trao đến Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ Bảo trợ Trẻ em và Trung tâm Điều dưỡng, Chăm sóc Người có công thành phố Huế, nhằm động viên tinh thần, chung tay khắc phục hậu quả sau bão lũ và đón một mùa xuân an lành.

Đoàn công tác Quỹ từ thiện Hạnh Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng ông Trần Văn Khải – giám đốc Trung tâm CTXH và QBTTE thành phố Huế và ông Nguyễn Hữu Nghi – giám đốc Trung tâm điều dưỡng chăm sóc Người có công Huế

Chương trình “Xuân Yêu Thương” của Quỹ từ thiện Hạnh Phúc đã khép lại, nhưng những giá trị nhân văn mà chương trình mang lại vẫn tiếp tục lan tỏa. Đó không chỉ là những món quà vật chất, mà còn là sự sẻ chia bằng cả tấm lòng, là niềm tin vào tình người, vào sự gắn kết cộng đồng. Quỹ Từ thiện Hạnh Phúc tin rằng, bằng tinh thần tương thân tương ái, bà con xứ Huế sẽ thêm vững tin vượt qua khó khăn, đón Tết Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình và trọn vẹn yêu thương.Quỹ Từ thiện Hạnh Phúc xin tri ân các mạnh thường quân, các đối tác, các cá nhân thiện nguyện đã đồng hành và lan tỏa ánh sáng của yêu thương.

Kính chúc một mùa xuân Bính Ngọ 2026 bình an, đầm ấm và chan hòa tình người!