Đức tin tôn giáo song hành cùng niềm tin chính trị - Bài 1: “Hạt giống đỏ” trong vùng đồng bào có đạo

Tại TP. Huế - vùng đất giao thoa giữa tín ngưỡng đa dạng và bản sắc văn hóa đặc sắc ngày càng có nhiều gia đình có đạo giữ vững truyền thống cách mạng. Họ chính là những “hạt giống đỏ” quý giá, âm thầm lan tỏa lý tưởng cách mạng giữa lòng tín ngưỡng thiêng liêng, khẳng định một chân lý bất biến: Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc.

Tặng cờ Tổ quốc và vận động bà con giáo dân treo cờ vào những dịp lễ trọng của quê hương, đất nước

Khi lý tưởng cách mạng nảy mầm từ niềm tin

Là trung tâm tôn giáo lớn của cả nước, Huế không chỉ nổi danh với những ngôi chùa cổ kính, nhà thờ rêu phong mà còn là nơi sở hữu đời sống tín ngưỡng đặc sắc, phong phú. Trên mảnh đất này, không hiếm gặp những gia đình theo đạo Công giáo (CG), Phật giáo (PG) - nhiều đời là đảng viên, cán bộ cách mạng, đồng hành cùng dân tộc trong từng giai đoạn phát triển. Họ không chỉ giữ trọn niềm tin vào đức tin thiêng liêng, mà còn đặt niềm tin vào lý tưởng cộng sản, vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thiện - một tín đồ CG sống tại phường Thuận Hóa là minh chứng sống động cho sự giao thoa hài hòa giữa đạo và đời. Ba thế hệ trong gia đình ông đều là đảng viên. Cha mẹ ông từng là cán bộ hoạt động bí mật trong kháng chiến chống Mỹ. Vợ và các con ông cũng lần lượt được kết nạp vào Đảng. Là một giáo dân gắn bó lâu năm với nhà thờ Phủ Cam, ông Thiện luôn thể hiện là một đảng viên gương mẫu, sống tốt đời, đẹp đạo, được bà con tín nhiệm và tổ chức ghi nhận.

Ông Thiện chia sẻ: “Dù là lương hay giáo, là đảng viên hay giáo dân, khi đã là công dân Việt Nam thì phải sống tốt, cống hiến cho xã hội. Với tôi, đức tin tôn giáo và lý tưởng cách mạng không mâu thuẫn, mà bổ trợ cho nhau, giúp tôi sống tử tế, có trách nhiệm hơn”.

Lời tâm sự ấy không chỉ là một triết lý sống riêng của ông, mà là nhận thức chung của rất nhiều gia đình có đạo đang đồng hành cùng cách mạng. Họ hiểu rằng, sống đạo hạnh không chỉ là giữ lễ nghi, mà còn là phụng sự con người, phục vụ cộng đồng. Và chính trong quá trình phụng sự ấy, hạt giống của lòng yêu nước, của lý tưởng vì dân, vì nước đã nảy mầm và kết trái.

Tại phường Mỹ Thượng, đảng viên Hồ Minh Lộc - một giáo dân ở thôn Truyền Nam cũng là một ví dụ tiêu biểu. Sinh ra và lớn lên trong gia đình CG, anh Lộc sớm ý thức vai trò công dân của mình với địa phương. Anh từng là tổ trưởng an ninh, công an viên, rồi trưởng thôn, dù ở cương vị nào cũng tận tụy, trách nhiệm. Từ hiến đất mở đường, vận động dân cư giữ gìn vệ sinh môi trường, đến việc xây dựng đời sống văn hóa, anh luôn là người đi đầu.

“Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn. Tôi cảm nhận được sự tin tưởng của bà con và tổ chức, và tôi càng phải sống sao cho xứng đáng”, anh Lộc chia sẻ.

Không riêng gì ông Thiện hay anh Lộc, theo thống kê của Thành ủy Huế, hiện toàn thành phố có hơn 600 đảng viên là tín đồ PG, hàng trăm đảng viên là tín đồ CG và các tôn giáo khác. Họ là lực lượng nòng cốt trong các phong trào quần chúng, là cầu nối giữa Đảng với đồng bào có đạo, là người lan tỏa tinh thần sống “tốt đời - đẹp đạo” một cách bền bỉ và thuyết phục.

Đảng là của dân và trong dân có đạo

Có người từng hỏi: “Tại sao người đã có đức tin lại cần vào Đảng?” Câu trả lời tưởng chừng đơn giản, nhưng là một tiến trình lâu dài, đầy ý nghĩa: Vì họ nhìn thấy ở Đảng không chỉ là tổ chức chính trị mà là người bạn đồng hành chân thành, là lực lượng tiên phong phụng sự Nhân dân, chăm lo cuộc sống cộng đồng, và tôn trọng niềm tin cá nhân.

Từ đức tin tôn giáo đến niềm tin chính trị là một hành trình chuyển hóa nội tâm lặng lẽ, bền bỉ nhưng đầy sức mạnh. Đó là kết quả của quá trình cảm nhận sâu sắc những đổi thay tích cực do các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng mang lại.

Ông Đặng Anh Hùng, Bí thư Chi bộ thôn Truyền Nam (phường Mỹ Thượng) trải lòng: “Nhờ đường lối đúng đắn của Đảng, chúng tôi có cuộc sống ổn định, con cháu được học hành, xã hội phát triển”.

Tại TP. Huế, công tác tôn giáo luôn được các cấp ủy đảng quan tâm, không chỉ trên phương diện chính sách, mà còn lãnh đạo triển khai những hoạt động cụ thể: Tổ chức các cuộc đối thoại, tiếp xúc với chức sắc tôn giáo; bồi dưỡng nhận thức chính trị cho người có đạo; phát hiện và tạo điều kiện để những cá nhân tiêu biểu tham gia sinh hoạt đảng, ứng cử đại biểu nhân dân...

Chính nhờ sự đồng hành ấy, ngày càng có nhiều chi bộ vững mạnh tại các địa bàn có đông đồng bào tôn giáo, với hạt nhân là các đảng viên có đạo, uy tín và gắn bó mật thiết với dân. Sự thuyết phục trong công tác vận động quần chúng không đến từ những bài lý luận suông, mà đến từ hình ảnh sống động của những đảng viên mẫu mực trong đời thường. Họ là những người “nói ít, làm nhiều”, sống chân thành, chan hòa với bà con, làm gương trong từng việc nhỏ.

Tại những vùng có đông tín đồ, chính các đảng viên là người có đạo đã trở thành “cầu nối” hiệu quả nhất giữa tổ chức Đảng và cộng đồng giáo dân, phật tử. Bằng uy tín cá nhân, họ không chỉ giúp truyền tải chủ trương, chính sách một cách mềm mại, mà còn góp phần xóa đi ranh giới ngăn cách vô hình giữa đạo và đời.

Những gia đình có đạo, nhiều đời là đảng viên, đang từng ngày chứng minh tính đúng đắn, nhân văn trong chính sách tôn giáo của Đảng. Trong những ngôi nhà mộc mạc ở các làng quê Huế, giữa tiếng kinh cầu và những cuộc họp chi bộ, giữa mái chùa và cờ Đảng, một sự hòa quyện yên bình đang hiện diện: Lý tưởng cách mạng không loại trừ đức tin - và đức tin chân chính luôn hướng tới những giá trị cao đẹp mà Đảng theo đuổi.

Họ, những đảng viên có đạo chính là hiện thân cho tinh thần “Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”. Họ không tách biệt, mà hòa mình vào cộng đồng. Họ lan tỏa lý tưởng Đảng bằng sự tận tụy, khiêm nhường và trách nhiệm. Họ là “hạt giống đỏ” giữa lòng tín ngưỡng, là nhịp cầu nối vững chãi giữa Đảng với dân, giữa đạo với đời.

“Khi một gia đình có đạo có nhiều thế hệ là đảng viên, họ chính là hình ảnh sống động nhất cho mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với dân, giữa đạo với đời. Từ đó, chúng ta có thể vận động, tạo dựng niềm tin vững bền nơi cộng đồng”, ông Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế cho hay.

(còn nữa)