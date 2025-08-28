Ký kết thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị

Dựa trên những quy định của pháp luật, Viện KSND khu vực 3 đã chủ động nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp dựa trên nguyên tắc bảo đảm tôn trọng, tạo điều kiện giúp đỡ nhau thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Viện trưởng Viện KSND khu vực 3 Lê Quang Hòa khẳng định: Những năm qua, hai đơn vị với tiền thân là Viện KSND, TAND huyện A Lưới và các TX. Phong Điền, Hương Trà cũ đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác giải quyết các vụ án hành chính; vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về địa giới hành chính, cơ quan, đơn vị cũng như một số quy định của pháp luật nên việc ký kết quy chế là minh chứng của sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thông suốt giữa hai đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự.

Chánh án TAND khu vực 3 Phan Sang đánh giá cao công tác chuẩn bị khi xây dựng dự thảo quy chế phối hợp. Nhấn mạnh việc tổ chức ký kết là cần thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc cũng như tăng cường trách nhiệm của hai đơn vị. Đồng thời, cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Viện KSND khu vực 3 để thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Quy chế.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Viện KSND và TAND khu vực 3 - Huế là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác thụ lý, giải quyết các vụ án hành chính; vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại. Đây cũng là nền tảng vững chắc để hai đơn vị thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giải quyết vụ án, vụ việc phát sinh trong thời gian tới.