  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 28/08/2025 18:47

Nâng cao chất lượng công tác thụ lý, giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự

HNN.VN - Chiều 28/8/2025, Viện kiểm sát Nhân dân (KSND) khu vực 3 - Huế phối hợp với Tòa án Nhân dân (TAND) cùng cấp tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp Liên ngành trong công tác phối hợp giải quyết các vụ án hành chính; vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại.

Truyền thông phòng chống tội phạm ma túy nhân Ngày Pháp luật Việt NamSử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình khi hỏi cung, lấy lời khai bị canHai bị cáo trong vụ CDC Huế được hưởng khoan hồng đặc biệt, miễn hình phạt tùKiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền sử dụng mạng xã hội an toàn

 Ký kết thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị 

Dựa trên những quy định của pháp luật, Viện KSND khu vực 3 đã chủ động nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp dựa trên nguyên tắc bảo đảm tôn trọng, tạo điều kiện giúp đỡ nhau thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Viện trưởng Viện KSND khu vực 3 Lê Quang Hòa khẳng định: Những năm qua, hai đơn vị với tiền thân là Viện KSND, TAND huyện A Lưới và các TX. Phong Điền, Hương Trà cũ đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác giải quyết các vụ án hành chính; vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về địa giới hành chính, cơ quan, đơn vị cũng như một số quy định của pháp luật nên việc ký kết quy chế là minh chứng của sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thông suốt giữa hai đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự.

Chánh án TAND khu vực 3 Phan Sang đánh giá cao công tác chuẩn bị khi xây dựng dự thảo quy chế phối hợp. Nhấn mạnh việc tổ chức ký kết là cần thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc cũng như tăng cường trách nhiệm của hai đơn vị. Đồng thời, cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Viện KSND khu vực 3 để thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Quy chế.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Viện KSND và TAND khu vực 3 - Huế là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác thụ lý, giải quyết các vụ án hành chính; vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại. Đây cũng là nền tảng vững chắc để hai đơn vị thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giải quyết vụ án, vụ việc phát sinh trong thời gian tới.

CƯỜNG BÌNH
 Từ khóa:
TANDquy chếphối hợpkhu vực 3viện kiểm sát nhân dân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ký kết quy chế kết nghĩa, xây dựng tuyến biên giới hòa bình

Ngày 26/8, tại xã A Lưới 1, diễn ra lễ ký kết quy chế kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Bộ đội Biên phòng TP. Huế (Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 514, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Ký kết quy chế kết nghĩa, xây dựng tuyến biên giới hòa bình

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top