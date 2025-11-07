Hành trình lan tỏa giá trị cộng đồng của Chapter BNI Thrive Huế

Trao tặng “Ngôi nhà tình thương BNI” tại chương trình

Dịp này, Chapter BNI Thrive Huế đã triển khai hai chương trình thiện nguyện từ sự chung tay, đóng góp và tinh thần “cho đi” của các doanh nhân trong Chapter cùng những người đồng hành. Đây được xem là điểm nhấn nhân văn trong hành trình một năm phát triển của cộng đồng Chapter BNI Huế.

Theo đó, một phần quà trị giá 20 triệu đồng được gửi đến bà con Phú Yên, địa phương vừa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lụt lịch sử, thể hiện sự đồng cảm, trách nhiệm xã hội của cộng đồng BNI Thrive Huế, góp phần động viên người dân sớm vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Chapter BNI Thrive Huế cũng đã trao tặng “Ngôi nhà tình thương BNI” trị giá 70 triệu đồng cho gia đình bà Phạm Thị Lệ, ở thôn Xuân Thiên Thượng, xã Phú Vinh, TP. Huế có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Đoàn Tấn Phát, Chủ tịch Chapter BNI Thrive Huế, nhấn mạnh: “BNI Thrive phát triển trong kinh doanh, nhưng luôn đặt trách nhiệm cộng đồng và sự sẻ chia làm giá trị cốt lõi. Những phần quà hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn gửi gắm tình người, trách nhiệm và sự đồng hành của BNI Thrive Huế đối với xã hội”.

Tặng hoa thành viên sáng lập BNI Thrive Huế

Theo ông Lê Đoàn Tấn Phát, trên hành trình kinh doanh, BNI Thrive Huế không chỉ hướng đến việc tạo ra giá trị vật chất, mà còn mang theo một sứ mệnh lớn hơn, đó là sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. “Chúng tôi không chỉ kết nối bằng referral, mà kết nối bằng trái tim, bằng lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng”, ông Phát khẳng định.

Thời gian qua, song hành cùng hoạt động kinh doanh, Chapter BNI Thrive Huế đã triển khai nhiều chương trình thiện nguyện hướng đến cộng đồng và đặc biệt là thế hệ tương lai. Tiêu biểu là chương trình “Áo trắng cùng em đến trường”, được tổ chức tại Trường tiểu học số 2 Hương Toàn, Trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh và Trường THPT Gia Hội, góp phần tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước hơn trên con đường học tập.

BNI được biết đến là tổ chức kết nối thương mại thành công nhất thế giới, thành lập năm 1985 bởi Tiến sĩ Ivan Misner. Sau 40 năm hoạt động, BNI hiện có hơn 11.300 chapter với trên 340.000 thành viên tại 76 quốc gia. Riêng trong năm qua, các thành viên BNI toàn cầu đã trao cho nhau 17,4 triệu cơ hội kinh doanh, tạo ra doanh số 26,4 tỷ USD.

Tại Việt Nam, BNI được thành lập năm 2010, hiện có 218 chapter với gần 8.800 thành viên, hiện diện tại 24/35 tỉnh, thành phố. Trong năm qua, cộng đồng BNI Việt Nam đã tạo ra hơn 423.000 cơ hội kinh doanh, đạt doanh số 14.428 tỷ đồng. Riêng Chapter BNI Thrive Huế, sau một năm thành lập, đã đạt doanh số trên 120 tỷ đồng, khẳng định bước khởi đầu tích cực, bền vững và giàu giá trị nhân văn.