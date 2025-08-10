Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu kiểm tra công tác bảo vệ rừng đầu nguồn

Lãnh đạo thành phố tặng quà, động viên lực lượng kiểm lâm tại Trạm Kiểm tra kiểm soát của kiểm lâm

Theo báo cáo từ sở Nông nghiệp và Môi trường và qua kiểm tra thực tế các khu vực rừng cho thấy, sau khi thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) giữa kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, đến nay, cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi trên 90% các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp trên 4 tuyến Hữu Trạch, Tả Trạch, Bình Điền và Hương Điền so với trước đây; số vụ vi phạm và khối lượng gỗ tịch thu giảm nhiều so với trước đây. Các hành vi về khai thác lâm sản, săn bẫy động vật rừng trái phép cũng được hạn chế triệt để.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu đánh giá cao công tác phối hợp, quản lý bảo vệ rừng tận gốc của các lực lượng, tình hình vi phạm pháp luật lâm nghiệp trên địa bàn thành phố giảm đều, giảm sâu qua các năm, rừng trên địa bàn đã được quản lý tốt hơn, không có các điểm nóng về phá rừng, xâm hại rừng.

Khẳng định Huế là một trong những địa phương có diện tích rừng tự nhiên khá lớn, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu đề nghị các lực lượng tiếp tục duy trì phương án phối hợp trên các tuyến trọng điểm đã thiết lập và nghiên cứu mở rộng áp dụng phương án phối hợp tại các Trạm đường 74 và đường 71 cũng như Trạm Khe Liềm. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào công tác QLBVR nhằm vừa quản lý rừng tận gốc vừa giám sát hiệu quả đa dạng sinh học tại các khu vực ưu tiên bảo tồn. Tăng cường phối hợp chuyên sâu với cơ quan công an, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương để phòng ngừa từ xa các hành vi bất hợp pháp xâm hại rừng.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực rừng đầu nguồn sông Hương

Đến thăm và làm việc với Trạm Kiểm lâm Chà Lệnh Mụ Nú, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu chia sẻ những khó khăn, vất vả mà cán bộ, kiểm lâm viên đang gặp phải, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn. Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của trạm trong việc giữ gìn, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên của địa phương. Đồng thời đề nghị các phòng, ban chức năng nghiên cứu, tham mưu để có chính sách hỗ trợ phù hợp cho lực lượng kiểm lâm, góp phần nâng cao điều kiện làm việc và đời sống cán bộ.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy đã trao tặng phần quà động viên đến cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm lâm Chà Lệnh Mụ Nú, mong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của trạm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.