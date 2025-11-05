Bão số 13 đang mạnh cấp 14, di chuyển nhanh, hướng trực tiếp vào Quy Nhơn (Gia Lai)

(Ảnh: Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 13 (Kalmaegi) phát lúc 5 giờ sáng 6/11/2025. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 5 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ vĩ bắc; 112,8 độ kinh đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 390km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tốc độ khoảng 30km/giờ.

Cơn bão có thể gây mưa lớn cho khu vực Trung Bộ, bao gồm các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Ngãi (các địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ). Bão số 13 có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến 16 giờ chiều nay (6/11), bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, 25- 30km/giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,8 độ vĩ bắc; 110,3 độ kinh đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Rủi ro thiên tai: Cấp 4: Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); Cấp 3: Vùng biển từ nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Đến 4 giờ sáng mai (7/11), bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, 25km/giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ vĩ bắc; 107,7 độ kinh đông, trên khu vực biên giới phía tây tỉnh Quảng Ngãi-Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Rủi ro thiên tai: Cấp 4: Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai; Cấp 3: Vùng biển từ nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, phía đông tỉnh Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Đến 16 giờ chiều mai, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, 25km/giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ bắc; 104,9 độ kinh đông, trên khu vực phía đông Thái Lan. Bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, trên biển, khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m; biển động dữ dội.

Từ sáng nay (6/11), vùng biển từ nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-6m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7-9m; biển động dữ dội. Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: Khu vực ven biển từ thành phố Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m.

Cảnh báo, từ chiều nay, khu vực ven biển từ thành phố Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ chiều tối nay (6/11), từ khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai), giật cấp 14-15; khu vực từ nam Quảng Trị đến phía bắc thành phố Đà Nẵng và phía bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ tối và đêm 6/11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6- 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ ngày 6-7/11, khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.

Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7-8/11 khu vực bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3 giờ).

Cục Hàng hải Việt Nam và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 13 đối với tàu Star Bueno

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Hôm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký công điện gửi các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, yêu cầu bố trí lực lượng ứng trực sẵn tại tất cả các địa bàn trọng yếu, tập trung triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 13.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đây là cơn bão mạnh, vùng ảnh hưởng rộng, khoảng 21-22 giờ đêm nay bão sẽ trực tiếp đổ bộ vào đất liền nhưng có thể tác động của bão thì đến sớm hơn. Khoảng trưa nay (6/11) bắt đầu mưa to và từ 17-18 giờ cùng ngày có thể mưa rất to, người dân vùng ảnh hưởng của bão từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tuyệt đối không tự ý ra đường khi không có việc cần thiết.