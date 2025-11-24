Thời tiết ngày 15/12: Gió Đông Bắc mạnh, nhiều vùng biển động có sóng cao đến 6m

Cụ thể, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 4–6 m. Vùng biển từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 3–5 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3–5 m.

Nhiều vùng biển động mạnh, nguy cơ mất an toàn cho hoạt động hàng hải. Ảnh: TTXVN

Riêng khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo ngày và đêm 16/12, gió Đông Bắc trên nhiều vùng biển vẫn duy trì cường độ mạnh. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2–4 m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3–5 m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Ngư dân, chủ phương tiện cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.