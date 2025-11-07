Kết thúc đợt mưa lũ trên địa bàn TP. Huế

Mực nước ở các sông sẽ xuống dần và kết thúc đợt lũ này

Trong 24 giờ qua, mưa ở vùng đồng bằng 50-100mm, vùng núi 100-200mm (Hồng Trung 209mm). Dự báo ngày hôm nay (7/11), mưa giảm chỉ còn 30-70mm.

Do vậy, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế phát tin cuối cùng về đợt mưa này. Sau khi bão 13 đổ bộ, suy yếu rất nhanh. Sáng nay (7/11), vùng biển TP. Huế có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao: 2-3m.

Từ chiều nay (7/11), gió trên vùng biển giảm xuống cấp 4-5, biển bình thường. Trên đất liền, có gió giật cấp 7-8 (gió lớn nhất ở A Lưới: Cấp 8 lúc 22h30 phút ngày 6/11). Hiện nước trên sông Hương, sông Bồ đang dao động mức xấp xỉ báo động 2; khả năng sẽ đạt đỉnh trên báo động 2 vào sáng sớm nay (7/11) và sau đó xuống dần, kết thúc đợt lũ.