Công bố các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày 22/1, Văn phòng Quốc hội có công văn gửi các cơ quan báo, đài về việc đăng tải các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu các nghị quyết:

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng. (Ảnh: DUY LINH) 

1. Nghị quyết số 255/2025/QH15 của Quốc hội khóa XV về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

2. Nghị quyết số 256/2025/QH15 của Quốc hội khóa XV về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

3. Nghị quyết số 114/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân.

4. Nghị quyết số 116/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV quy định về tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Nghị quyết số 117/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV quy định chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Cán bộ điều tra và Giấy chứng minh Kiểm sát viên.

6. Nghị quyết số 118/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV quy định về số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự.

