Kiểm soát dịch từ cửa khẩu

Đo thân nhiệt cho du khách tại cảng Chân Mây

“Lá chắn” phòng dịch

Sáng 1/1/2026, tàu du lịch ADORA MEDITERRANEA chở 920 thuyền viên và 2.500 hành khách cập cảng Chân Mây, đánh dấu chuyến tàu du lịch đầu tiên cập cảng trong năm mới. Tại đây, lực lượng Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải, Bộ đội Biên phòng và Hải quan thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm dịch theo quy định.

Bà Sarah Jones, du khách đến từ Vương quốc Anh chia sẻ, việc đo thân nhiệt, trao đổi thông tin y tế khi nhập cảnh là điều bình thường tại nhiều quốc gia, thể hiện sự nghiêm túc và trách nhiệm của địa phương trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

ThS.BS. Trần Đạo Phong, Trưởng khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế, CDC Huế cho biết, căn cứ Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới, cùng với Điều lệ Y tế quốc tế (IHR 2005), thời gian qua, Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm dịch tại các cửa khẩu đường hàng không, đường biển và đường bộ. Hoạt động này nhằm phát hiện sớm, khống chế kịp thời các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt là các bệnh thuộc nhóm A, bệnh mới nổi, tái nổi, không để dịch bệnh xâm nhập từ cửa khẩu và lây lan trong cộng đồng.

Thực tế tại cảng Chân Mây - cửa ngõ quan trọng đón khách du lịch quốc tế bằng đường biển cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác kiểm dịch. Ngày 11/12/2025, tàu du lịch SPECTRUM OF THE SEAS với 1.639 thuyền viên và 4.561 hành khách cập cảng Chân Mây, công tác kiểm dịch đã góp phần đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa.

Để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, các kiểm dịch viên y tế tiến hành giám sát, kiểm tra giấy khai báo y tế hàng hải do bác sĩ trên tàu cung cấp; đánh giá công tác vệ sinh, phòng, chống véc-tơ truyền bệnh như chuột, côn trùng; rà soát lịch trình các cảng biển mà tàu đã đi qua. Qua kiểm tra, các tàu đều được xác nhận chấp hành nghiêm Điều lệ Y tế quốc tế (2005) và được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định, bảo đảm cho hành khách nhập cảnh an toàn, thuận lợi.

Không chỉ tại cảng biển, công tác kiểm dịch y tế quốc tế tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài cũng được triển khai chặt chẽ. Từ ngày 29/11 đến 4/12/2025, Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện kiểm dịch đối với các chuyến bay chở hành khách từ Thâm Quyến (Trung Quốc) nhập cảnh vào Huế. Hành khách được giám sát thân nhiệt 100%, kiểm tra điều kiện vệ sinh trên tàu bay, qua đó kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến dịch bệnh truyền nhiễm.

Chủ động “giữ cửa” chống dịch

Năm 2025, Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế, CDC Huế đã thực hiện kiểm dịch 100% phương tiện vận tải qua cửa khẩu. Theo đó, đã kiểm dịch 209 tàu biển với 39.367 thuyền viên, hành khách; kiểm dịch 14 lượt tàu bay với 1.814 hành khách; kiểm dịch 127 phương tiện đường bộ tại hai cửa khẩu A Lưới với 181 lượt người xuất, nhập cảnh. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ nghiêm quy trình kiểm dịch y tế biên giới, góp phần phát hiện sớm nguy cơ, không để xảy ra sự cố y tế nghiêm trọng.

Theo ThS.BS. Trần Đạo Phong, hiện khoa có 6 cán bộ phụ trách 5 cửa khẩu trên địa bàn, bao gồm cảng hàng không, cảng biển và cửa khẩu đường bộ. Dù lực lượng còn mỏng, song các cán bộ luôn sẵn sàng làm việc ngoài giờ, ban đêm, ngày lễ, tết - thời điểm phương tiện xuất, nhập cảnh thường xuyên hoạt động để bảo đảm công tác kiểm dịch được thông suốt, không bị gián đoạn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Mới đây, thành phố đã đầu tư trang bị 2 thiết bị đo thân nhiệt từ xa nên góp phần tiết giảm thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách khi đến Huế.

“Công tác kiểm dịch y tế quốc tế vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Tại cảng Chân Mây hiện chưa có văn phòng làm việc riêng cho lực lượng kiểm dịch y tế, trong khi khoảng cách từ trung tâm thành phố đến cảng hơn 75km, gây nhiều trở ngại trong tổ chức nhân lực và triển khai nhiệm vụ. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị thành phố sớm bố trí văn phòng làm việc tại cảng, đồng thời tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu giám sát 100% người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập cảnh”, bác sĩ Phong chia sẻ.

Cùng với xu hướng phục hồi mạnh mẽ của du lịch và thương mại quốc tế, thời gian tới, vai trò của kiểm dịch y tế quốc tế càng trở nên quan trọng. Vì vậy, CDC Huế tiếp tục tăng cường truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh tại cửa khẩu; chủ động giám sát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh mới nổi; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm dịch để giữ vững “hàng rào y tế” từ tuyến đầu, bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng.