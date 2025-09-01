  • Huế ngày nay Online
80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Sự lãnh đạo tài tình của Đảng

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu thành phố Huế tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Hà Nội Triển lãm thành tựu đất nước: Khám chữa bệnh không khoảng cáchNhà máy, công xưởng rực rỡ sắc cờ Tổ quốc

 

Tháng Tám năm 1945, chớp thời cơ “ngàn năm có một,” dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta không phân biệt giàu nghèo, giai tầng, không phân biệt tôn giáo, xu hướng chính trị, đã vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất,” giành chính quyền trên phạm vi cả nước, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo.

Thắng lợi ấy cũng minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn.

80 năm đã trôi qua, song Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn vẹn nguyên tầm vóc và giá trị lịch sử, là niềm tự hào thôi thúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Theo vietnamplus.vn
