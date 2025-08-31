Đoàn đại biểu thành phố Huế tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Hà Nội

Các đại biểu thành phố Huế trên chuyến xe khởi hành ra Thủ đô Hà Nội tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Đoàn gồm 180 thành viên, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân thành phố Huế. Đặc biệt, tham gia đoàn có Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thiện, 96 tuổi, cùng các đại biểu là cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến và nhiều cá nhân tiêu biểu là người có công với cách mạng. Ngoài ra, đoàn còn có đại biểu UBND các xã, phường; Ban Dân tộc - Tôn giáo; cùng các chức sắc tôn giáo tiêu biểu. Ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, làm trưởng đoàn.

Theo kế hoạch, đoàn tham dự từ ngày 31/8 đến ngày 3/9. Toàn bộ kinh phí ăn, nghỉ, đi lại được ban tổ chức lễ và thành phố Huế đảm bảo. Các đại biểu tham gia mặc trang phục truyền thống, trang phục ngành, lực lượng, y phục tôn giáo, dân tộc; các đại biểu khác mặc complet, cà vạt hoặc áo dài truyền thống. Ban Tổ chức cũng đã chuẩn bị đầy đủ cờ, quạt, áo mưa, nước uống và các vật dụng thiết yếu phục vụ đại biểu.

Trước khi lên đường, Sở Nội vụ lưu ý đại biểu thực hiện nghiêm các quy định về an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, đồng thời mang theo căn cước công dân, giấy mời và thẻ đại biểu để làm thủ tục kiểm soát.

Đoàn đại biểu thành phố Huế tham gia lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Hà Nội không chỉ là vinh dự lớn, mà còn thể hiện niềm tự hào, tình cảm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đối với Tổ quốc trong dịp trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Để chuyến đi đạt kết quả tốt, Sở Nội vụ đề nghị UBND các xã, phường, Ban Dân tộc - Tôn giáo thông báo và bố trí phương tiện đưa đón đại biểu tại địa phương, đặc biệt là các đại biểu là người có công với cách mạng.