  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 31/08/2025 15:59

Đoàn đại biểu thành phố Huế tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Hà Nội

HNN.VN - Chiều 31/8, Đoàn đại biểu thành phố Huế lên đường xuất phát ra Thủ đô Hà Nội để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), sẽ diễn ra vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.

Thành phố Huế tuyển dụng 50 công chức năm 2025Khai mạc triển lãm “Huế theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh nặng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Các đại biểu thành phố Huế trên chuyến xe khởi hành ra Thủ đô Hà Nội tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 

Đoàn gồm 180 thành viên, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân thành phố Huế. Đặc biệt, tham gia đoàn có Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thiện, 96 tuổi, cùng các đại biểu là cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến và nhiều cá nhân tiêu biểu là người có công với cách mạng. Ngoài ra, đoàn còn có đại biểu UBND các xã, phường; Ban Dân tộc - Tôn giáo; cùng các chức sắc tôn giáo tiêu biểu. Ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, làm trưởng đoàn.

Theo kế hoạch, đoàn tham dự từ ngày 31/8 đến ngày 3/9. Toàn bộ kinh phí ăn, nghỉ, đi lại được ban tổ chức lễ và thành phố Huế đảm bảo. Các đại biểu tham gia mặc trang phục truyền thống, trang phục ngành, lực lượng, y phục tôn giáo, dân tộc; các đại biểu khác mặc complet, cà vạt hoặc áo dài truyền thống. Ban Tổ chức cũng đã chuẩn bị đầy đủ cờ, quạt, áo mưa, nước uống và các vật dụng thiết yếu phục vụ đại biểu.

Trước khi lên đường, Sở Nội vụ lưu ý đại biểu thực hiện nghiêm các quy định về an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, đồng thời mang theo căn cước công dân, giấy mời và thẻ đại biểu để làm thủ tục kiểm soát.

Đoàn đại biểu thành phố Huế tham gia lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Hà Nội không chỉ là vinh dự lớn, mà còn thể hiện niềm tự hào, tình cảm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đối với Tổ quốc trong dịp trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Để chuyến đi đạt kết quả tốt, Sở Nội vụ đề nghị UBND các xã, phường, Ban Dân tộc - Tôn giáo thông báo và bố trí phương tiện đưa đón đại biểu tại địa phương, đặc biệt là các đại biểu là người có công với cách mạng.

HẢI THUẬN
 Từ khóa:
Sở nội vụđoàn diễu binhHà NộiQuốc khánh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 1.500 vận động viên tham gia “Giải chạy vì cộng đồng”

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và Đại hội Đảng bộ phường Phong Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công, sáng 31/8, UBND phường Phong Phú tổ chức "Giải chạy vì cộng đồng" lần thứ I, năm 2025 với chủ đề "Phong Phú - Bước chân khát vọng".

Hơn 1 500 vận động viên tham gia “Giải chạy vì cộng đồng”
Bộ Tài chính đã chuyển kinh phí tặng quà toàn dân dịp Tết Độc lập

Trên cơ sở Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai tặng quà đến toàn thể công dân, đồng thời khẳng định đã chuyển đầy đủ kinh phí để thực hiện đúng tiến độ, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bộ Tài chính đã chuyển kinh phí tặng quà toàn dân dịp Tết Độc lập
“Rung chuông vàng” giáo dục truyền thống yêu nước

Ngày 29/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây (đóng quân trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô) phối hợp với Trường THPT Thừa Lưu tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Gần 500 người tham gia cuộc thi gồm thí sinh, Ban giám hiệu, giáo viên nhà trường và cán bộ chiến sĩ.

“Rung chuông vàng” giáo dục truyền thống yêu nước

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top