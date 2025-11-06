Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra cho nhân loại con đường vươn tới những vì sao

Đảng viên Đảng Cộng sản Liên bang Nga tổ chức mít-tinh kỷ niệm 107 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, ngày 7/11/2024. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Nhân kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917-7/11/2025), ngày 6/11, trên website của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), đồng chí Gennady Zyuganov, Chủ tịch KPRF đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể các Đảng viên cộng sản và lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó nhấn mạnh đây là cuộc cách mạng đã tạo nên bước ngoặt lịch sử vĩ đại, mở ra kỷ nguyên mới của chủ nghĩa xã hội, làm thay đổi cục diện thế giới và cổ vũ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.

Chủ tịch KPRF khẳng định, ngày 7/11/1917 đã thay đổi tiến trình lịch sử, mở đường cho nhân loại đến với công bằng xã hội và dân chủ thực sự. Đối với hàng triệu người lao động trên toàn thế giới, Cách mạng Tháng Mười đã trở thành biểu tượng sáng ngời của tinh thần giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức kéo dài hàng thế kỷ và chiến thắng của bình đẳng và tình anh em.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov phát biểu trước báo giới nhân kỷ niệm 107 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Theo đồng chí Gennady Zyuganov, phát súng hiệu của Chiến hạm Rạng Đông đánh dấu sự ra đời của Nhà nước kiểu mới - Nhà nước công nông. Vượt qua những thử thách khốc liệt của thời cuộc, nhân dân Liên Xô, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik, đã nỗ lực xây dựng tương lai tươi sáng.

Chỉ trong hai thập kỷ, nạn mù chữ hàng loạt đã được xóa bỏ. Hàng ngàn tập đoàn công nghiệp khổng lồ đã ra đời. Các nhà máy thủy điện, sắt thép, cơ khí và ô-tô đã trở thành những biểu tượng của thời đại này, tạo nên nền tảng khoa học-công nghiệp lớn mạnh, cho phép đất nước đương đầu với những thử thách và giành chiến thắng.

Liên Xô là quốc gia đầu tiên trên thế giới xây dựng hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe miễn phí toàn dân, bảo đảm quyền làm việc, nghỉ ngơi, nhà ở và tuổi già hạnh phúc. Kiến thức và sức khỏe không còn là đặc quyền của một số ít người, mà trở thành tài sản của toàn dân tộc.

Chủ tịch KPRF Gennady Zyuganov cho rằng, Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra cho nhân loại con đường vươn tới những vì sao. Vệ tinh đầu tiên và nhà du hành vũ trụ đầu tiên Yuri Gagarin trở thành những biểu tượng chiến thắng của chủ nghĩa xã hội như một hệ thống xã hội, nơi con người được đặc biệt đề cao. Liên Xô đã chứng minh cho thế giới thấy khả năng xây dựng một nền văn minh không dựa trên lòng tham và cạnh tranh, mà dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, công bằng và sáng tạo tập thể.

Ngày nay, tư tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại vẫn có sức sống trường tồn. Những thành công to lớn của Trung Quốc, sự phát triển bền vững của Việt Nam, sự kiên cường bất khuất của Triều Tiên và cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Cuba là minh chứng sống động cho những chiến thắng.