Triển lãm thành tựu đất nước: Khám chữa bệnh không khoảng cách

Khách tham quan trải nghiệm dịch vụ y tế hiện đại tại không gian triển lãm của Bộ Y tế. Ảnh: qdnd.vn

Trải nghiệm khám bệnh miễn phí

Từ những ngày đầu triển lãm, gian trưng bày của Bộ Y tế luôn thu hút đông đảo người dân đến trải nghiệm. Nhiều người kiên nhẫn xếp hàng để được sử dụng kính thực tế ảo HoloLens giúp quan sát cấu trúc y học một cách trực quan, sinh động; được trực tiếp thăm khám và tư vấn sức khỏe miễn phí bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ Bệnh viện Bạch Mai. Các dịch vụ trải nghiệm đa dạng gồm: Khám tim mạch, cơ xương khớp (đo loãng xương), da liễu và răng hàm mặt, mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay trong khuôn khổ Triển lãm.

Điều dưỡng viên Phương Anh, Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai giới thiệu về chiếc máy soi da chuyên dụng, có thể phân tích và đánh giá nhiều chỉ số như vết nám, tàn nhang, độ nhăn, lượng dầu trên da… Sau khi máy phân tích, kết quả sẽ được chuyển cho bác sĩ để đánh giá tình trạng da và tư vấn hướng điều trị phù hợp, từ sản phẩm chăm sóc da đến các phương pháp can thiệp chuyên sâu. Theo chị Phương Anh, dịch vụ soi da được đã thu hút khá đông người đến trải nghiệm, phần lớn là phụ nữ quan tâm đến sức khỏe làn da của mình.

Chị Hoàng Linh, 37 tuổi đến từ Hưng Yên, một trong những khách tham quan trải nghiệm dịch vụ soi da miễn phí chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ vì được khám và tư vấn bằng máy móc hiện đại như thế này ngay tại Triển lãm. Trước giờ tôi thường chỉ nghe tư vấn tại các cửa hàng mỹ phẩm nhưng lần này kết quả phân tích rất cụ thể về tình trạng lão hóa da. Bác sĩ cũng hướng dẫn cách chăm sóc da phù hợp với tình trạng của tôi”. Chị Linh cho biết thêm, sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của đội ngũ bác sĩ khiến người dân cảm nhận rõ sự quan tâm của ngành Y tế với sức khỏe cộng đồng.

Đông đảo người dân tham gia trải nghiệm dịch vụ y tế công nghệ cao tại gian triển lãm. Ảnh: qdnd.vn

Nhiều người dân chia sẻ, họ rất hào hứng khi được tiếp cận các thiết bị y tế hiện đại ngay tại Triển lãm, đặc biệt là cơ hội được các bác sĩ tuyến Trung ương thăm khám trực tiếp. Bà Nguyễn Thị Mai (63 tuổi, Bắc Giang) cho biết: “Tôi bị đau chân nhiều năm nhưng chưa có thời gian đi khám. Hôm nay được bác sĩ thăm khám và tư vấn chi tiết ngay tại đây, tôi rất yên tâm”.

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Ninh Công Phương, Trung tâm Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai, lượng người dân đến thăm khám tại điểm trải nghiệm rất đông. Các bác sĩ thực hiện khám lâm sàng, siêu âm xương khớp ngay tại chỗ. Khi phát hiện những ca bệnh nặng, cần điều trị bằng thuốc hoặc áp dụng phương pháp chuyên sâu, bác sĩ sẽ tư vấn và hướng dẫn người bệnh đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Trong khi đó, nhiều người cao tuổi cũng tranh thủ các dịch vụ đo huyết áp, khám răng hàm mặt miễn phí để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Các bàn khám được bố trí khoa học, có sự hỗ trợ nhiệt tình của nhân viên. Không khí tại khu vực trải nghiệm luôn tấp nập nhưng trật tự, tạo cảm giác yên tâm và thoải mái.

Ông Nguyễn Văn Bình (65 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội), sau khi trải nghiệm các dịch vụ tại đây nhận xét: “Tôi thực sự bất ngờ vì công nghệ y tế Việt Nam hiện nay. Được tiếp cận, trải nghiệm và được bác sĩ khám miễn phí, tư vấn trực tiếp khiến người dân chúng tôi càng tin tưởng. Tôi mong rằng những công nghệ này sẽ sớm được áp dụng rộng rãi trong các bệnh viện, không chỉ ở tuyến Trung ương”.

Tầm nhìn y tế thông minh, bền vững

Nhờ thiết kế “không gian mở” hiện đại, gian trưng bày của Bộ Y tế tại Triển lãm trở thành một trong những điểm nhấn đặc biệt, thu hút đông đảo khách tham quan. Tại đây, khách tham quan có cơ hội “du hành” qua 80 năm lịch sử ngành Y tế Việt Nam – từ những ngày đầu với các trạm xá dã chiến trong kháng chiến đến những thành tựu nổi bật của nền y học hiện đại, hướng tới một hệ thống y tế thông minh, bền vững trong tương lai.

Tại Triển lãm, người dân được chiêm ngưỡng những thành tựu công nghệ y tế tiên tiến bậc nhất hiện nay. Trong đó, nổi bật là hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) của Bệnh viện Bạch Mai, có khả năng phân tích dữ liệu CT (chụp cắt lớp vi tính) để phát hiện sớm ung thư phổi và bệnh tim mạch với độ chính xác tới 98%, trả kết quả chỉ sau 1-2 phút, mở ra bước tiến vượt bậc trong chẩn đoán nhanh và tin cậy. Không gian trải nghiệm thực tế ảo tăng cường với kính HoloLens cũng thu hút đông đảo người xem, đưa họ vào thế giới kết hợp giữa hình ảnh ảo và môi trường thực, giúp quan sát cấu trúc y học một cách trực quan, sinh động.

Song song đó, ứng dụng số Bạch Mai Care được giới thiệu như một giải pháp quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân thông minh, hỗ trợ người dân theo dõi và chăm sóc sức khỏe mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, công nghệ in 3D y học gây ấn tượng mạnh khi có thể tạo ra các mô hình giải phẫu chính xác từ dữ liệu hình ảnh, giúp bác sĩ lập kế hoạch phẫu thuật, giảm thiểu rủi ro và rút ngắn thời gian điều trị, đồng thời chế tạo các sản phẩm cấy ghép cá thể hóa như xương, khớp, tấm cố định hay dụng cụ phẫu thuật. Không chỉ phục vụ điều trị, công nghệ này còn là công cụ đắc lực trong đào tạo và nghiên cứu nhờ khả năng tái hiện trực quan nhiều mô hình bệnh lý phức tạp.

Gian trưng bày của Bộ Y tế không chỉ là nơi trưng bày, mà còn là một hành trình giàu cảm xúc - tái hiện chặng đường 80 năm vì sức khỏe nhân dân của ngành y tế Việt Nam. Ảnh: qdnd.vn

Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Mạnh Cường, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, công nghệ AI đang được ứng dụng trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là phát hiện ung thư phổi trên phim CT. “Chúng tôi xây dựng kho dữ liệu lớn từ kết quả nội soi, giải phẫu bệnh và các hình ảnh CT. Từ cơ sở dữ liệu này, AI có thể tự động đọc phim CT, phát hiện tổn thương và đánh giá nguy cơ ác tính hay lành tính. Phần mềm hỗ trợ này tương đương với năng lực của một bác sĩ chuyên khoa có ít nhất 5 năm kinh nghiệm, giúp các bác sĩ tuyến dưới hay ở xã, phường có thể phát hiện sớm các tổn thương nghi ngờ ác tính để kịp thời chuyển tuyến”, Bác sĩ Mạnh Cường chia sẻ.

Theo Bác sĩ Mạnh Cường, công nghệ này hiện mới áp dụng cho chẩn đoán ung thư phổi, bởi hình ảnh CT mang tính khách quan, ổn định. Với các kỹ thuật siêu âm tim hoặc nội soi tiêu hóa, việc xây dựng AI phức tạp hơn do phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm bác sĩ và các thao tác thủ công khi thực hiện, AI không thể thay thế hoàn toàn con người, mà là công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp rút ngắn thời gian, tăng độ chính xác. Công nghệ này mở ra hướng đi mới trong chẩn đoán hình ảnh, nhất là tại tuyến cơ sở, nơi nguồn nhân lực chuyên sâu còn hạn chế.

Bác sĩ Mạnh Cường cũng giới thiệu giải pháp telemedicine (khám bệnh từ xa) được phát triển từ thời điểm bùng phát dịch COVID-19. Hệ thống này sử dụng thiết bị thực tế ảo 3D, giúp bác sĩ tuyến trên quan sát bệnh nhân và quá trình khám trực tiếp tại tuyến cơ sở, đưa ra chỉ dẫn, hỗ trợ chuyên môn hoặc đào tạo từ xa. “Khám bệnh từ xa với hình ảnh 3D trực quan hơn nhiều so với “video call” truyền thống. Bác sĩ tuyến trên có thể đưa ra chỉ dẫn, gợi ý triệu chứng cần kiểm tra thêm hoặc hỗ trợ xử trí tình huống ngay lập tức. Trong đào tạo y khoa, hệ thống này cũng hữu ích, khi học viên có thể đeo kính thực tế ảo và quan sát cấu trúc cơ thể người với độ chân thực cao”, Bác sĩ Mạnh Cường giải thích thêm.

Gian trưng bày giới thiệu công nghệ in 3D trong y học. Ảnh: qdnd.vn

Trong bối cảnh Bộ Y tế hiện đang đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, kết nối dữ liệu giữa các tuyến, giúp người dân dù ở đâu cũng có thể được khám chữa bệnh thuận tiện, việc thử nghiệm các công nghệ tại Triển lãm là bước quan trọng để hoàn thiện hệ thống, hướng tới mục tiêu y tế số quốc gia. Những trải nghiệm thiết thực tại Triển lãm: Từ dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí, AI đến công nghệ 3D đã giúp khách tham quan hình dung một cách rõ ràng về tương lai y tế Việt Nam: Hiện đại, thông minh và gần gũi với cộng đồng. Đây cũng là minh chứng sống động cho nỗ lực chuyển mình của ngành Y tế trong thời kỳ hội nhập, khẳng định cam kết xây dựng một hệ thống y tế vươn tầm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của người dân trong kỷ nguyên số.