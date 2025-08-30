Nhà máy, công xưởng rực rỡ sắc cờ Tổ quốc

Người lao động Công ty TNHH SCAVI Quảng Điền rạng rỡ trong sắc áo cờ đỏ sao vàng ngày 30/8

Ngày 30/8, hơn 600 cán bộ, đoàn viên và người lao động Công ty TNHH Scavi Quảng Điền đã cùng khoác lên mình màu cờ Tổ quốc. Từ hành lang, khu nghỉ giải lao cho đến phòng điều hành đều ngập tràn sắc đỏ sao vàng. Mỗi chiếc áo, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt rạng rỡ đều là lời khẳng định sống động về tình yêu đất nước và tinh thần đoàn kết của tập thể.

Không chỉ dừng lại ở hình thức trang trí, công đoàn và ban lãnh đạo Scavi còn tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” cho toàn thể người lao động. Bà Nguyễn Thị Thu Nhi, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Scavi Quảng Điền, chia sẻ: “Chúng tôi muốn ngày lễ lớn của dân tộc không chỉ để tưởng nhớ mà còn trở thành dịp để đoàn viên thêm gắn kết, lan tỏa niềm tự hào và tiếp thêm động lực trong công việc hằng ngày”.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế tổ chức lễ treo cờ, chào cờ và hát Quốc ca ngay từ đầu tuần. Ngay tại từng chuyền may, những lá cờ nhỏ xinh được công nhân cắm ngay trên máy khâu, tạo nên một khung cảnh lao động rộn ràng nhưng vẫn trang nghiêm, thiêng liêng. Bà Lại Thị Tây Phương, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết: “Không chỉ riêng dịp Quốc Khanh 2/9, mà bất cứ ngày lễ lớn nào của đất nước, công đoàn và doanh nghiệp đều phối hợp treo cờ, hát Quốc ca. Đó là cách chúng tôi bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên”.

Nụ cười rạng rỡ, tinh thần hăng say lao động gắn với niềm tự hào dân tộc

Ý nghĩa hơn, nhân dịp này, Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế đã thưởng cho toàn thể công nhân mức tiền từ 300 nghìn đến hơn 1 triệu đồng/người, tùy vào doanh thu từng chuyền. Đây vừa là sự khích lệ tinh thần, vừa thể hiện sự quan tâm thiết thực đến đời sống người lao động.

Những ngày này, khắp các công ty, nhà máy trong các khu kinh tế, khu công nghiệp của thành phố đều rợp sắc cờ Tổ quốc. Tại Công ty TNHH MSV, không khí kỷ niệm Quốc khánh lan tỏa từ xưởng may đến các bộ phận, phòng ban. Khắp nơi rợp áo cờ đỏ sao vàng, niềm vui, niềm tự hào hiện rõ trên từng gương mặt. Ông Lê Quý Hoàng, Chủ tịch Công đoàn công ty, chia sẻ: “Yêu nước chính là chăm chỉ, cần cù trong lao động. Với tập thể Công ty TNHH MSV, tinh thần ấy thể hiện qua từng sản phẩm, từng phong trào thi đua sản xuất hăng say mỗi ngày”.

Ban giám đốc và công đoàn công ty luôn đồng hành, chăm lo đời sống cho công nhân, giúp họ thêm gắn bó và cống hiến. Trong từng đường kim, mũi chỉ, mỗi người gửi gắm tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào dân tộc và khát vọng đóng góp vào sự phát triển chung.

Văn phòng làm việc tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế rợp cờ đỏ sao vàng

Trong giờ cơm trưa hay phút giải lao ngắn ngủi, câu chuyện của công nhân thường xoay quanh những ký ức lịch sử, những cuộc diễu binh, diễu hành đầy tự hào. Chị Hồng Chuyên, nhân viên KCS, xúc động: “Chúng tôi nhắc nhau luôn nỗ lực nâng cao tay nghề, tác phong công nghiệp, hăng say làm việc để góp phần xây dựng công ty, cũng là góp sức cho quê hương đất nước giàu mạnh hơn”.

Không khí thi đua ấy giúp công nhân thêm phấn khởi, đoàn kết, biến tình yêu Tổ quốc thành hành động cụ thể: Nâng cao năng suất, cải tiến chất lượng sản phẩm, giữ vững kỷ luật lao động, lan tỏa bầu không khí thi đua sôi nổi trên mọi chuyền may, phân xưởng.

Theo ông Lê Minh Nhân, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Huế, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Nhiều đơn vị thương lượng với doanh nghiệp để tặng thưởng cho người lao động, đồng loạt tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano áp phích tại trụ sở và khu vực đông công nhân. Các công đoàn cơ sở còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, phát động phong trào thi đua, tăng cường tuyên truyền qua fanpage, bản tin nội bộ, gắn kết các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng ngày lễ lớn.

Công nhân chăm chú trong từng công đoạn, gửi gắm tình yêu đất nước vào sản phẩm

Tình yêu Tổ quốc của công nhân, lao động Huế trong những ngày này không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà được cụ thể hóa bằng hành động mỗi ngày. Đó là sự hăng say trong sản xuất, sự nghiêm túc trong kỷ luật, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với tập thể.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để mỗi người nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn là động lực để tiếp tục dựng xây tương lai. Từ những chuyền may rực rỡ sắc cờ, từ những “Bữa cơm Công đoàn” ấm áp tình đồng nghiệp, tình yêu nước đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành ngọn lửa thôi thúc mỗi công nhân nỗ lực hơn nữa vì công ty, vì quê hương, vì một Việt Nam ngày càng hùng cường.