Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và chuẩn mực đạo đức cách mạng

Thành ủy khen thưởng các tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025

Từ nhận thức đến hành động

Huế là vùng đất của di sản và chiều sâu văn hóa, không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp thơ mộng mà còn bởi truyền thống cách mạng kiên cường, lòng trung thành và tinh thần phụng sự Tổ quốc. Trong hành trình đó, đội ngũ CBĐV là lực lượng tiên phong, mang trên vai sứ mệnh dẫn dắt, kiến tạo và bảo vệ những giá trị bền vững.

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành ngọn đèn soi sáng, giúp từng CBĐV tự soi, tự sửa; từ đó nâng cao đạo đức cách mạng, lan tỏa phong cách gần dân, trọng dân, vì dân. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Thành ủy Huế đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành chuẩn mực hành động, thấm sâu vào từng việc làm, từng quyết sách. Việc học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua ở cơ sở, tạo chuyển biến rõ nét cả về nhận thức lẫn hành động. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến khẳng định: “Việc học tập và làm theo Bác không chỉ tạo chuyển biến về nhận thức, mà còn hình thành ý thức tự giác rèn luyện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy”.

Thành ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; yêu cầu CBĐV tận tụy phục vụ Nhân dân, tuyệt đối không gây phiền hà, tiêu cực. 5 năm gần đây, số vụ phản ánh tiêu cực về thủ tục hành chính giảm 42% so với giai đoạn 2015 - 2020. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường xuống cơ sở, giải quyết công việc “rõ người, rõ việc, rõ kết quả”; quản lý tài chính, tài sản công minh bạch, tiết kiệm hàng tỷ đồng ngân sách mỗi năm. Ứng dụng công nghệ thông tin giúp giảm 30 - 40% thời gian xử lý công việc.

Theo UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng, học tập và làm theo Bác không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là “thước đo bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần phụng sự Nhân dân của mỗi CBĐV”. Đây không phải việc dễ, nhưng sẽ trở thành hiện thực nếu mỗi người thực sự có quyết tâm, khát vọng cống hiến, dám đổi mới, sáng tạo, và luôn tâm niệm: Mỗi việc mình làm là vì Đảng, vì nước, vì dân.

Yêu cầu mới

Bước sang giai đoạn 2025 - 2030, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ CBĐV phải đáp ứng yêu cầu cao hơn về mọi mặt. Mô hình này giúp tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, nhưng đòi hỏi cán bộ vừa bao quát đa lĩnh vực, vừa chủ động phối hợp liên thông giữa các cấp, các ngành.

Theo ông Hoàng Khánh Hùng, yêu cầu trọng yếu đối với CBĐV đó là tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, gương mẫu, liêm chính, tận tụy, gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì dân. Nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; am hiểu pháp luật, giỏi quản trị công, có kiến thức liên ngành, khả năng dự báo và định hướng phát triển; thành thạo công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu để ra quyết định nhanh, chính xác; có tư duy đổi mới và kỹ năng mềm, điều hành linh hoạt, giao tiếp hiệu quả, thuyết phục và vận động Nhân dân, dám đổi mới, sáng tạo.

Ông Hoàng Khánh Hùng nhấn mạnh: “Để thực hiện tốt các yêu cầu trên, chuẩn mực đạo đức công vụ phải được chuẩn hóa, gắn với đánh giá, bổ nhiệm, khen thưởng. Cán bộ cần coi việc học tập và làm theo Bác là kim chỉ nam, thể hiện từ phong cách lãnh đạo gần gũi, sâu sát đến tinh thần tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí”.

Tại phường Thuận Hóa, cấp ủy xác định, mỗi CBĐV cần khắc ghi lời dạy của Bác: “Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”; từ đó lan tỏa phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe dân, vì dân. Đồng thời, kịp thời phát hiện, tôn vinh và nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt; phát huy vai trò truyền thông trong xây dựng hệ sinh thái tích cực trên không gian mạng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, nhân lên những “người truyền cảm hứng” trong cộng đồng, nhất là giới trẻ.

Bước vào giai đoạn mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến yêu cầu, CBĐV phải thực sự là tấm gương về đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm; mọi hành động, quyết định phải đặt lợi ích của Nhân dân, của thành phố lên hàng đầu. Trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, sự gương mẫu và năng lực của cán bộ chính là yếu tố quyết định hiệu quả quản lý, điều hành.