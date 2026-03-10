60 học viên các tỉnh Nam Trung Lào hoàn thành khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý

HNN.VN - Chiều 30/3, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý khóa III năm 2026 dành cho 60 học viên đến từ các tỉnh Nam Trung Lào gồm: Salavan, Sê Kông, Champasak và Savannakhet (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho 60 học viên các tỉnh Nam Trung LàoTạo nguồn phát triển đảng viên trẻĐảng ủy UBND thành phố tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

12 học viên đạt thành tích xuất sắc vinh dự được khen thưởng

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang dự và phát biểu tại buổi lễ. Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, lớp bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác, gắn kết giữa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các tỉnh Nam Trung Lào với TP. Huế. Đồng thời, đề nghị Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tiếp tục nghiên cứu, tổ chức thêm các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ các địa phương của nước bạn Lào trong thời gian tới.

Sau 24 ngày học tập và nghiên cứu, 60 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đến từ các tỉnh Nam Trung Lào đã hoàn thành chương trình khóa bồi dưỡng. Kết quả, 100% học viên hoàn thành khóa học; trong đó, có 12 học viên đạt thành tích xuất sắc.

Thông qua khóa bồi dưỡng, các học viên được trang bị, củng cố kiến thức chung về công tác lãnh đạo, quản lý; nâng cao các kỹ năng cơ bản trong điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý.

Đây cũng là dịp để học viên nghiên cứu thực tế tại một số di tích lịch sử, tìm hiểu truyền thống văn hóa, con người Việt Nam và TP. Huế; tham khảo các mô hình điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Tin, ảnh: PHONG ANH
Tiệc đối ngoại mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại Lào

Tối 9/2, tại thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi đối ngoại mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Những kết quả nổi bật trong chuyến thăm Lào, Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào và Campuchia đã thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của các nhà lãnh đạo Việt Nam, Lào và Campuchia trong việc đưa các mối quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng mục tiêu rất cao về phát triển của mỗi nước trong bối cảnh mới.

Truyền thông Lào đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm

Trong các ngày từ 4 đến 6/2, trên các báo lớn của Lào như Báo Pasaxon (Tiếng nói của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào), Báo Pathedlao (Thông tấn xã Lào), Vientiane Times, Đài Truyền hình và Đài Phát thanh quốc gia Lào đều đưa tin đậm nét, đánh giá cao về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm.

