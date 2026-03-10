60 học viên các tỉnh Nam Trung Lào hoàn thành khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý

12 học viên đạt thành tích xuất sắc vinh dự được khen thưởng



Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang dự và phát biểu tại buổi lễ. Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, lớp bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác, gắn kết giữa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các tỉnh Nam Trung Lào với TP. Huế. Đồng thời, đề nghị Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tiếp tục nghiên cứu, tổ chức thêm các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ các địa phương của nước bạn Lào trong thời gian tới.

Sau 24 ngày học tập và nghiên cứu, 60 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đến từ các tỉnh Nam Trung Lào đã hoàn thành chương trình khóa bồi dưỡng. Kết quả, 100% học viên hoàn thành khóa học; trong đó, có 12 học viên đạt thành tích xuất sắc.

Thông qua khóa bồi dưỡng, các học viên được trang bị, củng cố kiến thức chung về công tác lãnh đạo, quản lý; nâng cao các kỹ năng cơ bản trong điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý.

Đây cũng là dịp để học viên nghiên cứu thực tế tại một số di tích lịch sử, tìm hiểu truyền thống văn hóa, con người Việt Nam và TP. Huế; tham khảo các mô hình điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.