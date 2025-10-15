339 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2

Thí sinh làm bài thi vòng 1 tại kỳ thi tuyển công chức của thành phố Huế năm 2025

Theo đó, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 836 người, trong đó có 701 thí sinh tham dự và 135 thí sinh vắng mặt. Kết quả, 339 thí sinh đạt yêu cầu qua vòng 1 và đủ điều kiện tiếp tục bước vào vòng thi thứ hai.

Vòng 1 được tổ chức trong hai ngày 11 và 12/10/2025, với hai môn thi gồm Tiếng Anh và kiểm tra kiến thức, năng lực chung. Các thí sinh đạt từ 50% số câu đúng trở lên cho từng phần mới được tham gia vòng 2.

Theo thông báo của hội đồng tuyển dụng, vòng 2 sẽ diễn ra trong hai ngày 22 và 23/10/2025 tại Trường Cao đẳng Huế (số 82 Hùng Vương, TP Huế). Vòng thi này được tổ chức theo hai hình thức: Thi viết (trắc nghiệm trên máy vi tính) và phỏng vấn trực tiếp.

Phần thi viết gồm 70 câu hỏi trắc nghiệm trong 105 phút; phần phỏng vấn kéo dài 30 phút/thí sinh, tập trung đánh giá năng lực tư duy, giao tiếp, xử lý tình huống và khả năng thực thi công vụ. Thí sinh không đạt phần thi viết sẽ không được dự phỏng vấn.

Kết quả thi và các thông báo chi tiết được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (https://snv.hue.gov.vn). Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố đề nghị các thí sinh và cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, thực hiện đúng quy định.